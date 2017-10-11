Месси с Роналду едут в Россию. Голландия опозорилась. Черчесову нужен защитник

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 11 октября.

ЗАДАЧА. Черчесову нужен министр обороны

Сборная России при неоднозначной игре добилась ничьей с Ираном (1:1), который лучше всех провел отборочный турнир в Азии. Встреча в очередной раз обнажила главную проблему нашей команды – для успешного выступления на чемпионате мира ей необходим надежный центр обороны.

УРА! Роналду и Месси в России. Главное о финише отбора ЧМ-2018

Сюжеты нынешней отборочной эпопеи сочиняли чрезвычайно талантливые драматурги. Можно даже сказать, божественно одаренные. Настолько витиевато и, вместе с тем, не выходя за грани реальности, удалось им заплести интриги, хитро запутать турнирные пути сильнейших команд и лучших игроков, естественным порядком взрастить и взлелеять густое многоцветие кульминаций и дождем пролить на зрителей тучи развязок. Рассказываем, что вы могли пропустить.

АНАЛИЗ. России нужно готовиться к трем Иранам

Сборная России завершила мини-цикл подготовки к чемпионату мира победой над Кореей (4:2) и ничьей с Ираном (1:1). Эти встречи выявили несколько проблем в игре нашей команды, на решение которых остается всего восемь месяцев. Игорь РАБИНЕР называет эти сложности.

МИМО ЧМ. Катастрофа Голландии. Как это все исправить

Оранжевые не попали на второй крупный турнир подряд – вслед за Евро-2016 они не сыграют и на ЧМ-2018. Скаут "Эвертона" Павел КУЧЕРОВ, получавший тренерское образование в Голландии и работавший в нескольких клубах из этой страны, рассказывает о причинах провала великой футбольной нации.

ОИ-2018. Как Россию пустят в Пхенчхан. Ждать осталось недолго

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о завершении перепроверок проб российских спортсменов, взятых на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи. Теперь процесс официального допуска сборной России до Игр-2018 выходит на финишную прямую.

РЕГЛАМЕНТ. Корзины для жеребьевки ЧМ-2018. Как это будет

Определились 23 из 32 участников ЧМ в России. Распределение команд по корзинам для жеребьевки будет произведено на основании октябрьского рейтинга ФИФА, который опубликуют в начале следующей недели. "СЭ" представляет вариант возможной жеребьевки финального турнира ЧМ-2018. Вот как это будет.

СКОРО СЕЗОН. Новая перепалка Губерниева и Фуркада

Похоже, что trash talking появились и в биатлоне. Это и так едва ли не самый рейтинговый спорт на ТВ, но пропиариться лишний раз не помешает. Тем более за месяц с небольшим до старта сезона. Известный комментатор Дмитрий Губерниев и французский биатлонист Мартен Фуркад снова обмениваются колкостями через соцсети.

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