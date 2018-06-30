Месси едет домой, Россия готовится к Испании, все в шоке от чемпионата мира

ФИАСКО. Сборная Аргентины проиграла Франции. Месси едет домой
Сборная Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира в Казани обыграла Аргентину (4:3). В первом тайме отличились Антуан Гризманн и Анхель Ди Мария.
СКАНДАЛ. Промес признался в избиении жены? Новая информация об инциденте на Ибице
Сам же игрок написал в Инстаграме, что его смешат слухи в интернете
ЭКСКЛЮЗИВ. Фернандо Кавенаги: "Дзюба может догнать Кейна в гонке бомбардиров, а Месси – нет"
Бывший нападающий "Спартака" – о Рохо, Месси, Дзюбе и сборной Аргентины.
ЧМ. Они считали, что Россия не справится с ЧМ-2018. А что говорят сейчас?
Корреспондент "СЭ" связался с коллегами из зарубежных изданий, которые ставили под сомнение факт проведения в нашей стране крупного турнира. Изменилось ли их мнение спустя две недели после начала чемпионата?
МАТЧ ГОДА. "Не Боги горшки обжигают!" Черчесов – о матче с Испанией
Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов в преддверии одного из самых важных матчей в истории нашей команды.
КОНФЛИКТ. ФИФА разорвала отношения с Марадоной? Подробности
По информации перуанских СМИ, международной федерации не нравится поведение аргентинца. Однако ФИФА эти данные не подтверждает.
ЭТО КРУТО. Российские футболисты в топ-списках. Мировое признание Головина, Фернандеса и Черышева
Газета Guardian включила Александра Головина в сборную лучших игроков группового раунда. Это резко контрастирует с предыдущими крупными турнирами, ведь на ЧМ-2014 и Евро-2016 игру нашей сборной ругали и называли скучной. "СЭ" изучил, кого отметили в различных рейтингах.
Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".