Месси едет домой, Россия готовится к Испании, все в шоке от чемпионата мира

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 30 июня.

ФИАСКО. Сборная Аргентины проиграла Франции. Месси едет домой

Сборная Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира в Казани обыграла Аргентину (4:3). В первом тайме отличились Антуан Гризманн и Анхель Ди Мария.

СКАНДАЛ. Промес признался в избиении жены? Новая информация об инциденте на Ибице

Сам же игрок написал в Инстаграме, что его смешат слухи в интернете

ЭКСКЛЮЗИВ. Фернандо Кавенаги: "Дзюба может догнать Кейна в гонке бомбардиров, а Месси – нет"

Бывший нападающий "Спартака" – о Рохо, Месси, Дзюбе и сборной Аргентины.

ЧМ. Они считали, что Россия не справится с ЧМ-2018. А что говорят сейчас?

Корреспондент "СЭ" связался с коллегами из зарубежных изданий, которые ставили под сомнение факт проведения в нашей стране крупного турнира. Изменилось ли их мнение спустя две недели после начала чемпионата?

МАТЧ ГОДА. "Не Боги горшки обжигают!" Черчесов – о матче с Испанией

Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов в преддверии одного из самых важных матчей в истории нашей команды.

КОНФЛИКТ. ФИФА разорвала отношения с Марадоной? Подробности

По информации перуанских СМИ, международной федерации не нравится поведение аргентинца. Однако ФИФА эти данные не подтверждает.

ЭТО КРУТО. Российские футболисты в топ-списках. Мировое признание Головина, Фернандеса и Черышева

Газета Guardian включила Александра Головина в сборную лучших игроков группового раунда. Это резко контрастирует с предыдущими крупными турнирами, ведь на ЧМ-2014 и Евро-2016 игру нашей сборной ругали и называли скучной. "СЭ" изучил, кого отметили в различных рейтингах.