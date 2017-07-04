Месседжи Черчесова, беда ХК "Динамо" и бой столетия

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 4 июля.

ИТОГИ. Станислав Черчесов: "Акинфеев? Виноватых никогда не ищем"

Главный тренер сборной России в эксклюзивном интервью "СЭ" подвел итоги Кубка конфедераций-2017. Станислав Черчесов подробно высказался об Артеме Дзюбе и Александре Кокорине, болельщиках и Игоре Акинфееве, уровне футболистов и организации домашнего турнира. И это малая часть большого разговора со специалистом.

ЭКСКЛЮЗИВ. Леандро Паредес: "Манолас сказал мне: "Все, я почти игрок "Зенита"

В обстоятельном интервью "СЭ" аргентинский новичок сине-бело-голубых рассказал, как принимал решение о переезде в Петербург, на какой позиции его видит Роберто Манчини и как относится к прозвищу "наследник Рикельме".

ОТВЕТ. Почему Радулов сменил "Монреаль" на "Даллас"

Новичок "Далласа", российский нападающий Александр Радулов дал интервью заокеанским журналистам, в котором объяснил причины, почему он решил покинуть "Монреаль" и сделал выбор в пользу "Звезд". Накануне Радулов подписал со "Старз" контракт на 5 лет и зарплатой 6,25 миллиона долларов в год. Общая сумма соглашения составила 31,25 миллиона долларов.

ШОК. Кто покинет ХК "Динамо"?

Как стало известно "СЭ", целый ряд хоккеистов основного состава московского "Динамо" не будут участвовать в медосмотре клуба перед сезоном, который состоится 6 и 7 июля. Из-за долгов по зарплате предыдущего руководства бело-голубых многие игроки обратились в КХЛ с требованием признать их неограниченно свободными агентами. И лига поддержала хоккеистов с односторонними контрактами, по остальным вопрос отложили. Пока же у некогда фаворита лиги остался всего один центрфорвард…

ВИДЕОАРБИТРЫ. "Сырой" эксперимент. Нужны ли России "Телепузики"?

На Кубке конфедераций-2017 Международная федерация футбола продолжила эксперимент с использованием видеоарбитра (ВАР). Эксперт "СЭ" в области судейства Александр БОБРОВ – о тестах с видеоассистентами и их промежуточных итогах. Приживется ли это ноу-хау?

"СПАРТАК". "Бесков говорил: налегайте на селедочку". Интервью врача

Андрей Багдасарян – личность в своих кругах легендарная. Карьеру спортивного врача начинал в большом "Динамо" еще в союзные времена. В 1991-м перешел в футбол, поработал с Бесковым, Романцевым, Газзаевым, Ярцевым, Семиным. Теперь Акопыч, как его называют футболисты, помогает Массимо Каррере. В команду позвал старый знакомый, глава медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

БОЙ СТОЛЕТИЯ. Во что ввязался Макгрегор: как идет подготовка к бою с Мейуэзером

Меньше чем за два месяца до самого дорогого в истории суперпоединка, который намечен на 26 августа, Конор садится на диету, а Флойд рекламирует стрип-клуб. Елена СОБОЛЬ изучила все обстоятельства подготовки к встрече бойца смешанных боевых искусств с боксером.

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