"Месседж" Головина, трансферная проблема "Спартака" и удивительный состав сборной

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 16 августа.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Александр Головин: "Арсенал"? Я не против повторить карьеру Аршавина"

Во вторник ЦСКА сделал важный шаг на пути к основной сетке Лиги чемпионов – армейцы благодаря автоголу соперника одержали выездную победу над "Янг Бойз" (1:0). После матча один из лидеров красно-синих дал интервью спецкору "СЭ".

ЧЕМПИОН. В "Спартаке" ищут крайнего вместо новичков. Это плохая идея

Неудачный старт красно-белых неизбежно привел к сложным и неприятным разговорам внутри клуба. Некоторые уже просачиваются наружу. То, что перед "Спартаком" стоит важнейшая задача укрепить состав, в клубе все понимали еще до начала сборов. Во время подготовки о необходимости качественного усиления заговорили лидеры команды – например, Квинси Промес. После первых матчей нового сезона это увидели и болельщики. Трансферная проблема, и без того всегда острая, вышла на самый первый план…

УДИВЛЕНИЕ. Рауш, Караваев, Кузяев и Заболотный – в расширенной заявке сборной России

РФС объявил расширенную заявку сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Новогорске с 28 августа по 3 сентября. В рамках данного этапа подготовки национальная команда проведет товарищеский матч с "Динамо" (3 сентября). На данный момент в списке значатся 28 футболистов. И сказать, что состав удивительный, – ничего не сказать.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. В группе Нуху не поможет. ЦСКА нужен форвард!

ЦСКА, как известно, накануне добился минимальной победы в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Янг Бойз" (1:0). Но игра вице-чемпиона России оставляет много вопросов. Игорь РАБИНЕР анализирует действия армейцев в Швейцарии.

ИНТЕРЕС. Ньянг: вундеркинд и стритрейсер. "Спартаку" нужен нападающий или автогонщик?

"Спартак", чьи шансы приобрести бразильца Луана стремятся к нулю, предложил "Милану" порядка 18 - 20 миллионов евро за 22-летнего нападающего М’Бея Ньянга, утверждает Sky Sport Italia. Рассказываем о возможном новичке красно-белых.

СУПЕРКУБОК. Александр Глеб: "Барселона" может сыграть лучше. А "Реал" все равно победит"

Сегодня в полночь по московскому времени начнется второй матч за Суперкубок Испании между "Реалом" и "Барселоной". Первая встреча, напомним, закончилась победой "Королевского клуба" – 3:1. В преддверии второго поединка "СЭ" поговорил с бывшим полузащитником каталонцев Александром Глебом, и тот на удивление отдал предпочтение заклятому сопернику, а не своему бывшему клубу.

ГЕРОЙ. Две зарплаты за семь голов. Как бомбардир из России покорил Лигу Европы

В среду матчем в Утрехте возобновилась Лига Европы. Ее лучший бомбардир, 21-летний нападающий литовского "Тракая" Максим Максимов в интервью "СЭ" рассказал о том, сколько зарабатывал после отъезда из России, на чем разъезжает по Вильнюсу и как на него повлияла популярность. Интереснейший разговор!

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