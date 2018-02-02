Майоров vs Якушев, икра "Спартака" и разрушение ВАДА

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 2 февраля.

"РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ". Борис Майоров: "С Якушевым не здороваемся 17 лет"

11 февраля легендарному капитану "Спартака" и сборной СССР, двукратному олимпийскому чемпиону исполняется 80 лет. И незадолго до юбилея он встретился с Юрием ГОЛЫШАКОМ и Александром КРУЖКОВЫМ. Получилась – бомба! Читать обязательно!

НОВИЧОК. Ханни, ты дома. Как "Спартак" встретил алжирца

Накануне к отелю, где в ходе второго сбора проживает "Спартак", подъехал микроавтобус, доставивший из аэропорта Малаги новичка красно-белых – алжирца Ханни. Среди сотрудников московского клуба встречал новичка и спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Читайте, как прошел первый вечер будущего кумира красно-белых болельщиков.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ. Кто скажет Третьяку, что его медали липовые?

Недопуск на Игры-2018 ряда ведущих российских атлетов, которые могли бы претендовать на золото в Пхенчхане, породил мнение, что победы их конкурентов будут неполноценными. Но есть и альтернативная точка зрения у нашего автора Дмитрия ГИРИНА.

ИСТОРИЯ. Как появилась первая русская династия в НХЛ. Большое интервью Владислава Наместникова

Уникальность Владислава Наместникова – уже в том, что он первый представитель российской энхаэловской династии. Его отец Евгений, защитник, в 90-е годы провел 44 матча за "Ванкувер", "Айлендерс" и "Нэшвилл". А вот дядю знают все – двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов, родной брат мамы Влада, был частью Русской Пятерки. Игорь РАБИНЕР побеседовал с форвардом первого звена "Тампы".

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ. "Англосаксы полностью разрушили ВАДА". Откровения бывшего главы РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выпустило официальный пресс-релиз, в котором выразило обеспокоенность решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который полностью оправдал 28 из 39 российских спортсменов, обвиненных МОК в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. Эту и другие новости мы обсудили с экс-главой Российской антидопинговой службы Николаем Дурмановым.

АНОНС. Битва Фуркада и Бе. Темные лошадки из России

Биатлонный турнир в Пхенчхане станет одним из украшений и главных видов программы предстоящей зимней Олимпиады. Спортсмены разыграют 11 комплектов наград. "СЭ" рассказывает, кто же будет претендовать на эти медали.

ПЕЧАЛЬ. "Формула-1" ввела запрет на девушек. Это плохо?

Нынешние владельцы "Формулы-1" отказались от многолетней традиции. Девушки с табличками с названиями спонсоров и именами пилотов остались в прошлом. В "королевских гонках" больше не будет не только грид-герлз, но и подиум-герлз. Это действительно большая потеря?

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