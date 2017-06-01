Манчини – в "Зените", драка Малкина и прощание Бердыева

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 1 июня.

НАЗНАЧЕНИЕ. Манчини – это по-питерски

Как и предполагал "СЭ", "Зенит" назначил главным тренером итальянского специалиста Роберто Манчини. Контракт с ним подписан по схеме "3+2". Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР комментирует назначение Манчини.

КУБОК СТЭНЛИ. Малкин "подрался" с Суббаном и отправил Ринне в запас

"Питтсбург" Евгения Малкина победил "Нэшвилл" и во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. И во второй игре "Хищникам" не на кого пенять, кроме как на самих себя. Игра получилась отличной – с красивыми голами, мощными силовыми приемами и комичной дракой с участием российской суперзвезды.

ПРОЩАНИЕ. "Ростов" объявил об уходе Бердыева

То, о чем говорят последние две недели, свершилось. Курбан Бердыев покинул "Ростов". По информации "СЭ", Бердыев в ближайшее время возглавит "Рубин". Да и в целом день получился богатым на тренерские назначения. Так, Андрей Тихонов устроился в "Крыльях Советов", Игорь Колыванов – теперь в "Торпедо", Темури Кецбая – теперь в "Оренбурге".

НОВЫЙ ВЕКТОР. Почему у Федорова не получилось в ЦСКА

В среду Сергей Федоров покинул должность главного менеджера по селекционной работе ЦСКА – правда, он остается в наблюдательном совете армейского клуба. "СЭ" объясняет, почему у легендарного хоккеиста пока не получилось стать отличным руководителем.

ДЕРБИ. Каррера vs Манчини: +4 =6 -5

В новом сезоне мы увидим соперничество двух итальянцев – Массимо Карреры и Роберто Манчини, которого нанял "Зенит". Следующее "дерби двух столиц" станет их 16-й встречей в карьере и первой, проведенной на тренерской скамейке. Евгений ЗЫРЯНКИН рассказывает, как они играли раньше в серии А.

НАЧИСТОТУ. Геннадий Орлов и Кирилл Набутов: "Фурсенко сказал, что Манчини рвется в бой!"

Герои авторской программы Александра ЛЬВОВА "Начистоту" – два знаменитых петербургских комментатора. Разговор получился душевным и интересным – читайте, смотрите, наслаждайтесь.

ТУПИК? Обменять Овечкина практически невозможно

После очередной неудачи "Вашингтона" за океаном поползли разговоры об обмене их самого главного игрока, который провел далеко не лучший свой сезон. Объясняем, почему эти разговоры беспочвенны.

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