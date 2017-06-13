Манчини - в Петербурге, Казань ждет Роналду, "Голден Стэйт" - чемпион

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 13 июня.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ. "Победа будет за нами!"

"Зенит" представил болельщикам и журналистам нового тренера – Роберто Манчини. Все о презентации специалиста, а также о планах и переменах в невском клубе – в нашем онлайне и видеотрансляции.

ФАКТЫ. Частично президент Италии

"СЭ" приветствует Роберто Манчини и называет десяток фактов из его жизни. То, что вы могли не знать, хотя стоило.

СБОРНАЯ. "Федя, уезжай в Европу!" – "Попробую"

Сборная России провела последнюю тренировку на стадионе имени Стрельцова в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017, со среды занятия будут проходить на "Арене ЦСКА". После нее болельщики обратились с призывом к Федору Смолову, а Алексей Миранчук отсутствовал по уважительной причине.

КОЛОНКА. Черчесов и революция

Известный комментатор и колумнист "СЭ" Илья КАЗАКОВ – о перестройке в сборной России и ее готовности к Кубку конфедераций.

БИЛЕТЫ. Как попасть на Кубок конфедераций

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. "СЭ" напоминает, где и как купить билеты на матчи турнира, а также дает ответы на наиболее популярные вопросы – об их стоимости и многом другом.

ПОЛЕ. "Электрон" для Криштиану

Казань ждет в гости сборную Португалии во главе с главной звездой, Криштиану Роналду. Накануне приезда чемпионов Европы в столицу Татарстана собкор "СЭ" посмотрел на тренировочное поле и отель, где будут квартировать "европейские бразильцы".

РЕКОРДСМЕНЫ. Максимум карьеры

Футболисты, которые подолгу выступают за одну и ту же команду, считаются примером для подражания и становятся легендами среди болельщиков. Вашему вниманию – десять настоящих героев.

ТИТУЛ. "Голден Стэйт" победил. Леброн не проиграл

"Кливленд" достойно смотрелся на чужой площадке, но чуда не произошло – "Голден Стэйт" выиграл финал НБА в пяти матчах. "СЭ" подводит его итоги.

РЕВАНШ. Шерлок Ковалев и мориарти Уорд

В конце недели в Лас-Вегасе пройдет, пожалуй, главный бой года для России – Сергей Ковалев постарается взять реванш у Андре Уорда за спорное поражение. Известный промоутер Владимир ХРЮНОВ рассуждает о том, как может пройти новая встреча боксеров.

ЛЕГЕНДА. Болт начал прощальный сезон

Быстрейший человек планеты, девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт на прошлой неделе открыл сезон, который должен стать последним в его карьере. На родной Ямайке Болт выиграл стометровку со скромным результатом 10,03.