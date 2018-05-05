"Локомотив" – чемпион, "Спартак" - в Лиге чемпионов

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 5 мая.

ТРИУМФ. "Локомотив" – чемпион. Семин – великий

Юрий Семин. Чемпион России 2002, 2004 и 2018 годов. Тренер, который с легкостью доказал, что времени для мастеров не существует. Прошло 14 лет между его последним чемпионством в "Локо" и нынешним. Больше, чем между первым титулом в 2002-м и развалом СССР, а заодно работой в олимпийской сборной Новой Зеландии. Фантастическое долголетие. И урок всему отечественному футболу.

УНИКУМ ЭДЕР. Кто забил золотой гол "Локо"

Победу в чемпионате России "Локомотиву" принес арендованный у "Лилля" нападающий, который весь сезон просидел в запасе. Но теперь имя 30-летнего Эдера вписано в красно-зеленую историю, как и в историю сборной Португалии.

РФПЛ. Семин, Фарфан и белые майки. Пять причин, почему "Локо" – чемпион

Пять факторов для сенсационной победы железнодорожников в чемпионате.

ПОБЕДА. "Спартак" – "Ростов": Каррера победил Карпина

"Спартак" на своем поле в матче 29-го тура чемпионата России обыграл "Ростов" (2:0).

ММА. Емельяненко победил Гонзагу во втором раунде

Российский боец ММА Александр Емельяненко нокаутировал бразильца Габриэля Гонзагу во втором раунде поединка, проходившего в Екатеринбурге.

ЭКСКЛЮЗИВ. Ольга Смородская: "Поздравляю Семина с чемпионством. Но звонить ему не буду"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поздравила команду и Юрия Семина с чемпионством

ЭКСКЛЮЗИВ. Михаил Боярский: "Я болею за "Зенит", но почему не могу поддержать "Тосно" в матче с москвичами?"

Известный артист, болельщик "Зенита" Михаил Боярский объяснил, почему пришел на матч 29-го тура РФПЛ "Тосно" – "Динамо" (1:2) в шарфе клуба из Ленинградской области.