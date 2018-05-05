"Локомотив" – чемпион, "Спартак" - в Лиге чемпионов

ТРИУМФ. "Локомотив" – чемпион. Семин – великий
Юрий Семин. Чемпион России 2002, 2004 и 2018 годов. Тренер, который с легкостью доказал, что времени для мастеров не существует. Прошло 14 лет между его последним чемпионством в "Локо" и нынешним. Больше, чем между первым титулом в 2002-м и развалом СССР, а заодно работой в олимпийской сборной Новой Зеландии. Фантастическое долголетие. И урок всему отечественному футболу.
УНИКУМ ЭДЕР. Кто забил золотой гол "Локо"
Победу в чемпионате России "Локомотиву" принес арендованный у "Лилля" нападающий, который весь сезон просидел в запасе. Но теперь имя 30-летнего Эдера вписано в красно-зеленую историю, как и в историю сборной Португалии.
РФПЛ. Семин, Фарфан и белые майки. Пять причин, почему "Локо" – чемпион
Пять факторов для сенсационной победы железнодорожников в чемпионате.
ПОБЕДА. "Спартак" – "Ростов": Каррера победил Карпина
"Спартак" на своем поле в матче 29-го тура чемпионата России обыграл "Ростов" (2:0).
ММА. Емельяненко победил Гонзагу во втором раунде
Российский боец ММА Александр Емельяненко нокаутировал бразильца Габриэля Гонзагу во втором раунде поединка, проходившего в Екатеринбурге.
ЭКСКЛЮЗИВ. Ольга Смородская: "Поздравляю Семина с чемпионством. Но звонить ему не буду"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поздравила команду и Юрия Семина с чемпионством
ЭКСКЛЮЗИВ. Михаил Боярский: "Я болею за "Зенит", но почему не могу поддержать "Тосно" в матче с москвичами?"
Известный артист, болельщик "Зенита" Михаил Боярский объяснил, почему пришел на матч 29-го тура РФПЛ "Тосно" – "Динамо" (1:2) в шарфе клуба из Ленинградской области.
Антон-018
Хотя, да,личные встречи с Краснодаром в пользу Спартака - он как минимум 3-й.
22:33
Антон-018
Пока еще не в ЛЧ Спартак - он может еще 4-м финишировать.
22:30