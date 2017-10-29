"Локомотив" - чемпион осени. "Спартак" - лидер без неудачных концовок

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 29 октября.

ЛИДЕР. "Локомотив" оторвался от "Зенита"

Дубль Джефферсона Фарфана и его передача на Алексея Миранчука принесли команде Юрия Семина крупную гостевую победу в центральном матче 15-го тура премьер-лиги. "Локомотив" весь первый тайм терпел под градом ударов "Зенита", чтобы во втором оглушить фаворита тремя голами, в каждом из которых участвовал новый лидер железнодорожников – нападающий из Перу. Статистика напоминает: победитель первого круга становился чемпионом в 17 случаях из 24-х.

ВИДЕО. Слалом Ивановича. И мячом в Семина

Ключевые моменты игры в Санкт-Петербурге – в видео и фотоматериалах из соцсетей "Зенита" и "Локомотива". Плюс отдельно – разбор голов железнодорожников в ворота соперника.

ФУТБОЛЬНЫЙ КЕЙС. Тайны трансферов "Локо"

"Зенит" был хедлайнером летнего трансферного окна, а вот его воскресный соперник работал менее шумно. Роль Семина, Денисов и "Зенит", Эдер и Дзюба – наш обозреватель Сергей ЕГОРОВ в рубрике "Футбольный кейс" раскрывает секреты трансферов неожиданного лидера чемпионата страны.

ЧЕМПИОН. "Спартак" – лидер. Если бы не неудачные концовки

В субботнем матче 15-го тура "Спартак" сыграл вничью с "Ростовом", в шестой раз в сезоне потеряв очки в последние 10 минут встречи. "СЭ" вспоминает предыдущие неудачи команды Массимо Карреры в концовках.

ЭКСПЕРТ. Сергей Балахнин: "Если играть так, как в Ростове, у "Спартака" нет шансов на золото"

Бывший главный тренер "Ростова" и в недавнем прошлом ассистент Леонида Слуцкого в сборной России – о субботней ничьей на "Олимпе-2" и трудностях "Спартака". Объясняем, что мешает команде Массимо Карреры повторить прошлогодний результат.

ЗВЕЗДА. Овечкин осчастливил бомжа и помог "Вашингтону" победить

День подарков от Александра Овечкина. Российский капитан "Вашингтона" проявил сострадание к бездомному, а следом отдал три голевые передачи в победном гостевом матче с "Эдмонтоном".

ЧП. Арбитру КХЛ пробили голову в Шереметьево

Хоккейный судья Павел Комаров при непонятных обстоятельствах получил черепно-мозговую травму во время трансфера в столичном аэропорту. Что же произошло?

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Погорилая теряет надежду на Олимпиаду?

Канадский этап "Гран-при" завершился для призера чемпионата мира Анны Погорилой неудачей в произвольной программе, отбросившей ее на девятое место. На фоне этого провала померкло даже серебро Марии Сотсковой.

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