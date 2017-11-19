"Локо" первый, загадка контракта Джикии и шайба против Овечкина

Суббота. Краснодар. "Краснодар" - "Спартак" - 1:4. Радость Георгия ДЖИКИИ (в центре) и ЛУИЗА АДРИАНУ после первого из четырех голов в ворота команды Игоря ШАЛИМОВА. Фото Виталий ТИМКИВ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 19 ноября.

ЛИДЕР. Нон-стоп Миранчука: за голом де Хеа – мяч "Анжи"

"Локомотив" в гостевом матче 17-го тура премьер-лиги победил "Анжи" после эффектной атаки и братского гола Алексея и Антона Миранчуков. Лидер чемпионата оторвался на 6 очков от "Зенита" перед вечерним северным дерби на стадионе "Санкт-Петербург".

ЧЕМПИОН. Такой "Спартак" – для плей-офф Лиги чемпионов

В субботу красно-белые разгромили в гостях "Краснодар" – 4:1, показав футбол, которого ждали еще в начале этого сезона. Во вторник от команды Массимо Карреры будут ждать продолжения в ключевой встрече Лиги чемпионов с "Марибором".

МНЕНИЕ. Александр Гришин: "Не нам советовать Галицкому, какого тренера выбирать"

Главный тренер юношеской сборной России – о победе "Спартака" и проблемах "Краснодара". Что не так в команде Игоря Шалимова?

ИНСАЙД. Джикия, "Спартак" и "Зенит": что происходит на самом деле

"СЭ" разбирается в ситуации вокруг контракта защитника "Спартака" Георгия Джикии. Ранее в соцсетях появились сообщения об интересе к игроку сборной России со стороны "Зенита".

АНГЛИЯ. "Ипсвич" висел на канатах – "Халл" должен был его добить"

В субботу "Халл" Леонида Слуцкого прервал серию из трех поражений подряд, но упустили победу над "Ипсвичем". Рецензия издания Hull Daily Mail на матч чемпиошипа, в котором команда российского тренера снова пропустила на последних минутах.

КОРОЛЬ. Лев вернулся. Ибрагимович снова в деле

В субботу в игре чемпионата Англии с "Ньюкаслом" форвард "МЮ" Златан Ибрагимович впервые за 216 дней появился на поле после серьезной травмы и первым же ударом попытался забить акробатический гол. Об этом и других событиях тура премьер-лиги с победой "Арсенала" над "Тоттенхэмом" в дерби северного Лондона – здесь.

ИСПАНИЯ. Мадрид отдает титул "Барселоне"?

Криштиану Роналду снова не забил за "Реал", Серхио Рамос сломал нос, а Зинедин Зидан не стал скрывать своего негодования. Чемпион закончил вничью дерби Мадрида с "Атлетико", что позволило "Барселоне" уйти в 10-очковый отрыв от двух конкурентов из столицы.

ШАЙБА. "У Овечкина еще остались зубы?"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после попадания шайбы в лицо залил лед кровью, но вернулся, чтобы добить "Миннесоту". Насыщенная игровая ночь НХЛ – в медиаобзоре "СЭ".

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. "Пришел, увидел, победил"

Евгении Медведевой – 18. В день совершеннолетия двукратной чемпионки мира и Европы вспоминаем пять главных моментов в ее карьере.

ЗИМА. Шипулин отстает, Никитина и Павличенко побеждают

Обзор зимнего спортивного уик-энда. Антон Шипулин проиграл пролог биатлонного сезона Мартену Фуркаду, зато победами отметились скелетонисты и саночники. Назло тем, кто косо смотрит на россиян на фоне обвинений после Сочи-2014.

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