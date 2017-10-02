"Локо" – конкурент "Зенита", сборная снова вместе и тяжелое время для "Вашингтона"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 2 октября.

КОНКУРЕНТ. "Локо" бросает перчатку "Зениту"

"Краснодар" в пятницу проиграл в Туле, ЦСКА с "Зенитом" потеряли очки с "Уфой" и "Анжи". А главным триумфатором тура стал "Локомотив", который, разгромив "Динамо", оторвался от преследователей и пустился в погоню за командой Роберто Манчини.

СБОРНАЯ. Россия готовится к Корее и Ирану

Сегодня сборная России в подмосковном Новогорске начала подготовку к контрольным матчам. Все о первом дне национальной команды – в нашей перекличке. Там и информация о травмированных, и цитаты главного тренера с футболистами, и видео работы игроков.

ЭКС-ФАВОРИТ. На "Вашингтоне" можно поставить крест

"Вашингтон" к числу фаворитов предстоящего сезона относят скорее по инерции. Команда за лето сильнее не стала, потеряв несколько важных игроков. Ее лидеры Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем не молодеют. Объясняем, почему постоянному фавориту плей-офф НХЛ будет очень непросто завоевать Кубок Стэнли в этом сезоне.

ЗА СТАРОЕ. Виллаш-Боаш снова плачет. Теперь в Китае

Футбольная ассоциация Поднебесной в субботу в очередной раз наказала главного тренера "Шанхая Шанган" Андре Виллаш-Боаша. Теперь португалец отстранен до конца чемпионата. Рассказываем, что случилось с экс-наставником "Зенита", и как в Китае реагируют на его поведение.

КХЛ. Неужели в лиге появился новый претендент на чемпионство?

"Йокерит" победил девятый раз подряд, и тут уж не скажешь, что им повезло с календарем. Они убирали со своего пути ЦСКА, "Куньлунь", который еще не был в упадке, дважды переигрывали "Спартак". Неужели появился новый фаворит турнира?

ТРАВМЫ ЦСКА. Весь список потерь

Армейцы по итогам 12 туров потеряли сразу нескольких футболистов. Приводим полный список потерь. Для одного из фаворитов сезона это большая проблема, учитывая, что обойма основных футболистов и так мала даже на фоне других команд премьер-лиги. Но красно-синие ведь еще играют и в Лиге чемпионов!

МНЕНИЕ. Ринат Билялетдинов: "С такой игрой "Динамо" ждет вылет"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов в интервью "СЭ" профессионально разобрал минувший тур чемпионата России по футболу. По традиции – много интересных мыслей и наблюдений.

СМОЖЕТ? "Химия" для Химок. Клуб, который может свергнуть ЦСКА

Выигранный на прошедшей неделе в Москве Кубок Гомельского – лишний повод обратить внимание на "Химки", которые обещают стать одним из открытий стартующего вскоре баскетбольного сезона. Рассказываем, в чем козыри химчан.

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