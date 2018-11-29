Кто заказал травлю Глушакова, Аршавин заступился за Кокорина, ЦСКА показал исторические цифры

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 29 ноября.

ИНСАЙДЫ. Травля Глушакова сплотила "Спартак"

Почему Денис Глушаков снова капитан "Спартака"? Как он снова стал незаменимым? Что с ним будет дальше? На эти и другие важные вопросы отвечает обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер.

АТАКА. #СпартакБезГлушакова. Фанаты готовят новую акцию против капитана

Объединение активных спартаковских болельщиков "Ультра Север" опубликовало заявление о начале флешмоба против капитана красно-белых Дениса Глушакова. Суть акции – в день матча с "Рапидом" болельщики выкладывают в социальные сети селфи с надписью #СпартакБезГлушакова.

ОГОНЬ. "Когда за сборную играют бразильцы, в этом нет смысла". Аршавин против натурализации и за Кокорина

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин вместе с Алексеем Смертиным и Юрием Лодыгиным провел "Урок футбола" в одной из петербургских школ. После экс-капитан сборной ответил на вопросы журналистов, и по традиции он не пытался быть всем удобным.

БОМБА. "Лужники" круче "Уэмбли". ЦСКА показал великолепные цифры

ЦСКА неудачно выступает в Лиге чемпионов – шансов на выход в плей-офф уже нет. Зато с посещаемостью домашних матчей в ЛЧ у армейцев полный порядок. Называем главные цифры армейцев. Спойлер – клубное руководство сработало образцово.

ПЕРВЫЙ ИТОГ. Маркизио пока тяжело. Будет ли прогресс?

Сергей Семак на пресс-конференциях никогда не дает в обиду своих футболистов и на любой намек на негатив отвечает мягко. Вот и после матча с "Ростовом", когда интернет пошатнулся от возможного конфликта тренера с Маркизио, Семак сгладил углы: "Вам показалось, что он отказался выходить на замену. Это рабочие моменты. Все мы решаем их внутри команды". В итоге – звездный новичок "Зенита" со скрипом адаптируется к футболу в России. Разбираемся, что с ним не так.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА. Магия пятого тура

Железнодорожники победили "Галатасарай" и сохранили шансы на третье место в группе и выход в плей-офф Лиги Европы. Впечатлениями от матча делится Игорь Рабинер.

ЭКСКЛЮЗИВ. Олег Знарок: "В будущем хочу бороться за кубок Гагарина. Но сейчас еду на МЧМ"

Экс-наставник национальной команды Олег Знарок, который стал консультантом штаба сборной России, рассказал "СЭ" о новой работе и предложениях от клубов КХЛ.

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