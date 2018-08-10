Крупное фиаско "Зенита", спорный новичок "Спартака" и огонь в "Разговоре по пятницам"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 10 августа.

ФИАСКО. "Зенит" в нокауте? Теперь нужно выиграть дома 5:0...

Сине-бело-голубые потерпели унизительное поражение в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы – 0:4 от минского "Динамо". Еще когда в ворота "Зенита" влетел третий мяч, Семака стало по-человечески жаль. А после четвертого захотелось дать тренеру плед и напоить горячим чаем. Он меньше всего заслуживал унижения. Хороший человек и сильный специалист, который все в карьере делал правильно. Но…

ПОБЕДИТЕЛЬ. Сергей Гуренко: "Максимальная зарплата в минском "Динамо" – 7 тысяч евро"

Главный тренер минского "Динамо" в интервью "СЭ" рассказал, за счет чего его команда разгромила "Зенит", назвал суммы, которые фигурируют в чемпионате Белоруссии, а также назвал слабые стороны команды Сергея Семака.

ИНТЕРЕС. Дзюбе не надо в "Бордо". В России он – герой

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в сферу интересов "Бордо". А на самом деле он по-своему выиграл чемпионат мира. Если раньше о его харизме знали только любители футбола, то сейчас нападающего "Зенита" открыла для себя вся страна. Лакмусовая бумажка популярности – миллион подписчиков в Инстаграме. А во Франции все нужно начинать заново, оно ему надо?

СВЕРШИЛОСЬ. Роман Еременко стал игроком московского "Спартака"

"Спартак" официально объявил о подписании контракта с финским полузащитником Романом Еременко. 31-летний полузащитник с 6 октября 2016 года в течение двух лет не может участвовать в футбольных турнирах. В ноябре 2016-го УЕФА наложил на футболиста дисквалификацию после обнаружения в его допинг-пробе следов запрещенных веществ – кокаина. Летом 2017-го истек контракт футболиста с ЦСКА, после чего он стал свободным агентом.

МЫСЛИ. Маленький гений Джано Ананидзе. Что будет с ним после травмы?

25-летний полузащитник "Спартака" продолжает восстанавливаться от самой тяжелой травмы в карьере – разрыва крестообразной связки колена, случившегося в конце марта. Только нет гарантии, что в московской команде, где и без того хватает атакующих хавбеков (а теперь еще добавится Роман Еременко), Джано будет востребован по возвращении. А ведь когда-то казалось, что он способен стать лучшим игроком не только в составе красно-белых, но и во всем чемпионате.

РПП ВЕРНУЛСЯ! Шандор Варга: "Начал работать с Игнашевичем и Кержаковым, но уважаемые люди напомнили о судьбе Тишкова"

Ваша любимая рубрика "Разговор по пятницам" была в отпуске, но сегодня она вернулась. И как! Уникальный гость – известный агент Шандор Варга, хорошо знающий российский рынок и близко дружащий с Арсеном Венгером. Куча интересных баек и историй о жизни самых скрытных персонажей футбольного рынка.

ИЗ АПЛ в РПЛ. Никола Влашич может перейти в ЦСКА. Кто он?

"СЭ" рассказывает о хорватском полузащитнике "Эвертона" Николе Влашиче, который может перейти в московский клуб. Увы, английский клуб отказался продавать армейцам 20-летнего игрока за 10 миллионов евро, но согласился отдать его в аренду до конца сезона-2018/19.

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