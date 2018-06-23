Ковальчук – "король", бельгийцы дали жару, Фарфан без сознания

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 23 июня.

НЕОЖИДАННО. Ковальчук стал игроком "Лос-Анджелеса"

Российский нападающий Илья Ковальчук перешел в "Лос-Анджелес", сообщает официальный твиттер клуба. Контракт рассчитан на три года.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. Бельгийцы дали жару

Команда Роберто Мартинеса вслед за победой над Панамой (3:1) в 1-м туре уверенно разобралась и с Тунисом, практически обеспечив себе выход из группы.

НЕПРИЯТНОСТЬ. Фарфан потерял сознание на тренировке сборной Перу

33-летний нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан во время тренировки национальной команды в Химках после сильного столкновения с партнером получил травму головы и потерял сознание.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ. Аргентинцев просят депортировать за избиение хорвата

"СЭ" разбирается в инциденте, случившемся в Нижнем.

СБОРНАЯ РОССИИ. Черчесов наладил игру в обороне. Или показалось?

В двух матчах сборная России не только много забила, но и показала уверенную игру в обороне, за которую мы так переживали в последнее время. Можно ли говорить о том, что неполадки в этой линии наконец-то устранены?

ЧЕМПИОНАТ МИРА. Швейцарские косовары против Сербии. Политика на ЧМ-2018

Одна из самых ярких игр чемпионата мира между Сербией и Швейцарией имела очевидный политический подтекст.

ВСЕ О ТРЕНИРОВКЕ СБОРНОЙ. Меценат Зобнин, соня Миранчук и здоровый Жирков

Жирков вернулся в общую группу, а Зобнин и Алексей Миранчук пообщались с прессой.