Ковальчук – "король", бельгийцы дали жару, Фарфан без сознания

НЕОЖИДАННО. Ковальчук стал игроком "Лос-Анджелеса"
Российский нападающий Илья Ковальчук перешел в "Лос-Анджелес", сообщает официальный твиттер клуба. Контракт рассчитан на три года.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. Бельгийцы дали жару
Команда Роберто Мартинеса вслед за победой над Панамой (3:1) в 1-м туре уверенно разобралась и с Тунисом, практически обеспечив себе выход из группы.
НЕПРИЯТНОСТЬ. Фарфан потерял сознание на тренировке сборной Перу
33-летний нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан во время тренировки национальной команды в Химках после сильного столкновения с партнером получил травму головы и потерял сознание.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ. Аргентинцев просят депортировать за избиение хорвата
"СЭ" разбирается в инциденте, случившемся в Нижнем.
СБОРНАЯ РОССИИ. Черчесов наладил игру в обороне. Или показалось?
В двух матчах сборная России не только много забила, но и показала уверенную игру в обороне, за которую мы так переживали в последнее время. Можно ли говорить о том, что неполадки в этой линии наконец-то устранены?
ЧЕМПИОНАТ МИРА. Швейцарские косовары против Сербии. Политика на ЧМ-2018
Одна из самых ярких игр чемпионата мира между Сербией и Швейцарией имела очевидный политический подтекст.
ВСЕ О ТРЕНИРОВКЕ СБОРНОЙ. Меценат Зобнин, соня Миранчук и здоровый Жирков
Жирков вернулся в общую группу, а Зобнин и Алексей Миранчук пообщались с прессой.