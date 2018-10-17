Кокорину и Мамаеву грозит реальный срок, Спирик рассказал о том самом стрип-клубе, UFC прогнулся под Хабиба

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 17 октября.

ЖУТЬ. Кокорину и Мамаеву реально грозит до 7 лет лишения свободы. Новые нюансы дела

Геннадий Удунян, адвокат главы департамента Минпромторга Дениса Пака, в интервью "СЭ" рассказал о ходе резонансного дела. Вчера Игорь Бушманов, адвокат полузащитник "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что Пак не имеет претензий к футболисту. Сегодня Бушманов в интервью "СЭ" подтвердил это еще раз.

ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ. Кого бил Мамаев? Отвечает представитель Пака

Наталья Шатихина, адвокат Дениса Пака, рассказал о ходе громкого скандального дела с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. А также ответила на вопросы о том, пел ли Кокорин песню корейского рэпера Psy и жал ли Мамаев руку Паку.

ДРУЗЬЯ И НЕДРУГИ. Кто и зачем защищает Кокорина и Мамаева

Эта история – отличная проверка. Для Кокорина и Мамаева – на прочность. Для футболистов, их коллег – на смелость и принципиальность. Для общества – на адекватность. Для суда – на беспристрастность. Дмитрий Зеленов – о непопулярных заявлениях по громкому делу.

ЖЕСТКО. Генерал Соловьев: "Кокорин – не Стрельцов. Вернется ли он после тюрьмы на поле?"

Бывший президент "Динамо", генерал-лейтенант ФСБ России Геннадий Соловьев в интервью высказал небанальное мнение о судьбе Александра Кокорина, которого он знает по работе в столичном клубе. "Хорошо еще, что он человека не убил этим стулом. А если бы убил?! Мог ведь и калекой на всю жизнь сделать", как вам?

ОГОНЬ. Алексей Спиридонов: "Был в стриптиз-баре, где отдыхали Кокорин и Мамаев. Всем рекомендую!"

Волейболист казанского "Зенита" и главный "тролль" российского спорта Алексей Спиридонов в интервью "СЭ" порассуждал обо всем, кроме волейбола. Спортсмен уверен, что Кокорина и Мамаева теперь показательно накажут.

ЗВЕЗДА №1. К Хабибу выстроилась очередь из соперников

Пока весь мир ММА и бокса недоумевает по поводу проекта поединка между бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и боксером Флойдом Мейвезером, на действующего чемпиона UFC валятся предложения одно интереснее другого. Кого теперь выберет дагестанец?

ПОПЯТНАЯ. UFC не уволит Хабиба. Что это меняет?

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что у американского промоушена нет намерения разрывать контракт с российским чемпионом-легковесом Хабибом Нурмагомедовым, несмотря на драку после турнира UFC-229 и разбирательство в Атлетической комиссии Невады. Но в деле есть много "но", рассказываем о них.

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