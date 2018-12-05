Кокорин и Мамаев: вместо новогодних Мальдив – "Бутырка"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 5 декабря.

НЕ МАЛЬДИВЫ. Новый год – в тюрьме. Репортаж из суда, где Кокорин и Мамаев проиграли государственной машине

Тверской районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева на два месяца – до 8 февраля 2019 года – и принял решение его удовлетворить. То же самое решение принято по брату форварда Кириллу Кокорину и другу полузащитника, детскому футбольному тренеру Александру Протасовицкому.

ДЕЛО ПЛОХО. Кокорин и Мамаев: год без футбола

Александр Кокорин и Павел Мамаев проведут в СИЗО как минимум четыре месяца – с 10 октября до теперь уже 8 февраля. Но из своей футбольной карьеры они, по сути, вырезали год.

ОГОНЬ. "Ромашка" началась здесь. Репортаж из любимого места Глушакова и Комбарова

"ОПГ Ромашка" снова в фаворе. Дмитрий Комбаров играет по 90 минут, Денис Глушаков начал примирение с фанатами, Артема Реброва называют героем. Корреспондент "СЭ" съездил туда, где родился один из главных современных красно-белых мемов.

МНЕНИЕ. Что имел в виду Кононов

В разговоре Олега Кононова с корреспондентом телеканала "Россия 24" есть несколько моментов, которые нуждаются в пояснении. Оставим за скобками лирические темы вроде значения "Спартака" в жизни 52-летнего специалиста, его разговора с Олегом Романцевым и благодарности тульскому "Арсеналу". Сразу перейдем к тому, что сейчас больше всего волнует болельщиков московского клуба – Глушакову.

ЛУЧШИЕ. 20-й гол Овечкина, ужасный матч Бобровского и пробуждение Малкина. Ярчайший игровой день в НХЛ

Возвращение "Вашингтона" в Лас-Вегас, где "Кэпс" выиграли Кубок Стэнли, счастливым не вышло: после удивительного поражения от "Анахайма" чемпионы провели еще один нестабильный матч. Совсем разладилось большинство, опять был непорядок в защите, в нужный момент не выручил Брэйден Холтби. Это и другие события игрового дня – в обзоре "СЭ".

СЕКРЕТЫ. "Пока крашусь, смотрю Гарри Поттера". Обыкновенная Алина Загитова

Российская фигуристка Алина Загитова, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, рассказала о том, во сколько встает, что успевает делать во время утренних процедур, где живет ее собака, и как влияет на ее катание поведение болельщиков.

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