Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО, Глушаков забивает вместо суда, вы не забыли про футбол?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 19 октября.

СУД. "Зенит" предоставил характеристики Кокорина, мать подготовила 10 миллионов. Но это не помогло

4:0 в пользу обвинения. Защите футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также брата форварда Кирилла и их друга, детского тренера Александра Протасовицкого не удалось добиться изменения меры пресечения. Апелляция на замену заключения до 8 декабря на домашний арест отклонена.

КОНТРАКТЫ. Мамаев и Кокорин остаются в "Бутырке". А дальше-то что?

Что теперь будет с игроками по спортивной линии и какие шаги предпримут "Зенит" и "Краснодар"? Пробуем спрогнозировать события.

ПОРТРЕТ. "Дальше будет еще лучше"

Рассказываем о деталях биографии Павла Мамаева, которая сейчас напоминает хроники падения. Большая история.

ГЛУШАКОВ. Гол вместо развода

"Спартак" разгромил "Арсенал" в первенстве молодежных команд премьер-лиги, счет уже на первой минуте открыл капитан Денис Глушаков. Во время игры в Никулинском районном суде Москвы проходило заседание по бракоразводному делу хавбека и его жены Дарьи.

ТУР. РПЛ возвращается

Если забыли, уже в пятницу открывается 11-й тур премьер-лиги, первый после международной паузы. ЦСКА гостит у "Анжи", который все-таки прилетел из Подольска в Каспийск на домашнюю игру и чествование Хабиба Нурмагомедова. "Локомотив" принимает "Ростов".

НХЛ. Малкин остановил "Торонто"

Обзор матчей Национальной хоккейной лиги, главным из которых была игра "Питтсбурга" и фаворита североамериканского сезона. Евгений Малкин организовал победу "Пингвинов": на старте сезона россиянин очень хорош.

КХЛ. Главный тренер "Спартака" был обречен

Вадим Епанчинцев покинул пост главного тренера красно-белых. Генеральный менеджер Алексей Жамнов – исполняющий обязанности.

АФИША. Бой Нурмагомедова с Мейвезером реален

Это мнение человека из команды Федора Емельяненко. Анатолий Токов – о своей победе над Шлеменко в Bellator, Последнем Императоре, Хабибе и Кокорине. И будущем.

БИАТЛОН. Ольга Зайцева: "Говорят, Шипулин старый. Пусть молодые его обыграют!"

Эксклюзивное интервью двукратной олимпийской чемпионки – о нашем биатлоне, его главной звезде, а также допинге, судах и Григории Родченкове. Зима близко.

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