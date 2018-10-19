Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО, Глушаков забивает вместо суда, вы не забыли про футбол?

СУД. "Зенит" предоставил характеристики Кокорина, мать подготовила 10 миллионов. Но это не помогло
4:0 в пользу обвинения. Защите футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также брата форварда Кирилла и их друга, детского тренера Александра Протасовицкого не удалось добиться изменения меры пресечения. Апелляция на замену заключения до 8 декабря на домашний арест отклонена.
КОНТРАКТЫ. Мамаев и Кокорин остаются в "Бутырке". А дальше-то что?
Что теперь будет с игроками по спортивной линии и какие шаги предпримут "Зенит" и "Краснодар"? Пробуем спрогнозировать события.
ПОРТРЕТ. "Дальше будет еще лучше"
Рассказываем о деталях биографии Павла Мамаева, которая сейчас напоминает хроники падения. Большая история.
ГЛУШАКОВ. Гол вместо развода
"Спартак" разгромил "Арсенал" в первенстве молодежных команд премьер-лиги, счет уже на первой минуте открыл капитан Денис Глушаков. Во время игры в Никулинском районном суде Москвы проходило заседание по бракоразводному делу хавбека и его жены Дарьи.
ТУР. РПЛ возвращается
Если забыли, уже в пятницу открывается 11-й тур премьер-лиги, первый после международной паузы. ЦСКА гостит у "Анжи", который все-таки прилетел из Подольска в Каспийск на домашнюю игру и чествование Хабиба Нурмагомедова. "Локомотив" принимает "Ростов".
НХЛ. Малкин остановил "Торонто"
Обзор матчей Национальной хоккейной лиги, главным из которых была игра "Питтсбурга" и фаворита североамериканского сезона. Евгений Малкин организовал победу "Пингвинов": на старте сезона россиянин очень хорош.
КХЛ. Главный тренер "Спартака" был обречен
Вадим Епанчинцев покинул пост главного тренера красно-белых. Генеральный менеджер Алексей Жамнов – исполняющий обязанности.
АФИША. Бой Нурмагомедова с Мейвезером реален
Это мнение человека из команды Федора Емельяненко. Анатолий Токов – о своей победе над Шлеменко в Bellator, Последнем Императоре, Хабибе и Кокорине. И будущем.
БИАТЛОН. Ольга Зайцева: "Говорят, Шипулин старый. Пусть молодые его обыграют!"
Эксклюзивное интервью двукратной олимпийской чемпионки – о нашем биатлоне, его главной звезде, а также допинге, судах и Григории Родченкове. Зима близко.
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