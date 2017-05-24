КХЛ без "Кузни", назначение в ЦСКА и рост РФПЛ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 24 мая.

КОНЕЦ. "Кузню" выгнали из КХЛ

Сегодня на совете директоров КХЛ было решено сократить число команд в лиге на сезон-2017/18 с 29 участников до 27. Помимо хорватского "Медвешчака", который принял решение вернуться в открытый чемпионат Австрии, турнир покинет новокузнецкий "Металлург". "СЭ" рассуждает о причинах и последствиях этого события.

ПРОГРЕСС. Тема посещаемости. Курс РФПЛ – 300+

"СЭ" продолжает подводить итоги чемпионата России-2016/17. И главная цифра года для премьер-лиги – посещаемость матчей чемпионата страны растет второй сезон подряд, прирост по сравнению с предыдущим годом составил в среднем более 300 человек.

НАЗНАЧЕНИЕ. Никитин не изменит игру ЦСКА

Красно-синие, взорвавшие в конце апреля трансферный рынок КХЛ, долго не могли выбрать наставника после увольнения Дмитрия Квартальнова. Кандидатуру Андрея Николишина зарубили, а президент Игорь Есмантович в качестве главного тренера выглядел бы совсем комично – а был ведь и такой вариант. Главным тренером ЦСКА в итоге назначен бывший помощник уволенного Квартальнова – Игорь Никитин, который долгое время отказывался от всех предложений.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. Бердыев – первый кандидат в "Рубин", если…

Курбан Бердыев этим летом может покинуть "Ростов" и вернуться в "Рубин". Правда, это случится, если казанцы решатся уволить Хави Грасию. Однако увольнение испанца может стоить "рубиновым" до 10 миллионов евро.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Реформа Галицкого – сделано в Европе.

В следующем сезоне в регламент чемпионата России по предложению владельца "Краснодара" Сергея Галицкого, возможно, будет внесено важное изменение – при равенстве очков места будут распределяться не по количеству побед, а по личным встречам. "СЭ" выяснил, какими критериями в подобных случаях руководствуются в ведущих лигах Европы.

ДОПИНГ. Минное поле для чемпионов

Самый громкий пункт Национального антидопингового плана, представленного накануне, – идея о взыскании со спортсмена, который был уличен в нарушении антидопинговых правил, всех материальных благ (денег, квартир и машин), полученных за высокие результаты. Без снисхождения и срока давности. Шеф отдела спорта Олег ШАМОНАЕВ комментирует ноу-хау.

ПРОГНОЗ СЛУЦКОГО. "МЮ" выиграет Лигу Европы, "Аякс" не впечатляет"

Сегодня в Европе будет разыгран второй по значимости еврокубок. И по традиции в канун больших матчей бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий дает на них прогнозы. Профессиональный взгляд на "Аякс" и "Манчестер Юнайтед".