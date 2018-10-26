Карреру не сливали в "Спартаке", эксклюзив с Семаком и крутая акция

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 26 октября.

БИТВА. Матч "Спартака" в Глазго доказал: Карреру не сливали

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер – о первом матче красно-белых после отставки итальянского тренера.

РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ. Сергей Семак: "Дети подрастут – отправлюсь в кругосветку"

Героем традиционной рубрики стал главный тренер "Зенита".

ЛИГА ЕВРОПЫ. Промес забил за "Севилью", беспомощный "Милан" и беспорядки в Марселе

"СЭ" представляет обзор главных событий 3-го тура группового раунда Лиги Европы.

РЕАКЦИЯ. Простите Каррере его титулы, Олег Иванович

Обозреватель "СЭ" – о послевкусии от увольнения Массимо Карреры из "Спартака".

НХЛ. Невидимая война. Что не устраивает Кучерова в "Тампе" и кто в этом виноват

"СЭ" рассказывает о происходящем внутри "Тампы" и объясняет, почему Никита Кучеров не очень доволен тем, что творится в клубе.

ИСТОРИЯ. "Не понимаю, почему на Дениса все окрысились!" Автор фразы "Глушаков – это похороны" по-прежнему верит в игрока

Знаменитый болельщик рассказал "СЭ", как относится к отставке Массимо Карреры.

"Эль класико", битва ЦСКА с "Краснодаром" и крутая акция

В эти выходные в европейских чемпионатах пройдут крутые матчи. В испанской примере лицом к лицу сойдутся "Барселона" и "Реал. Это будет первый матч за долгое время, когда в составах команд не будет главных звезд мирового футбола – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В чемпионате России ЦСКА, который был разгромлен "Ромой" в Лиге чемпионов (0:3), встретится с "Краснодаром".

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