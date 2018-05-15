Каррера рассказывает правду о Глушакове, Семак говорит о "Зените", Зеппельт едет на ЧМ-2018

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 15 мая.

БОМБА! Массимо Каррера: "У меня не было конфликта с Глушаковым"

"Спартак" занял лишь третье место в чемпионате, не сумел выйти в финал Кубка, а в Европе завершил выступление уже по итогам 1/16 финала Лиги Европы. Главный тренер команды Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ" Сергей ЕГОРОВ.

ИНТРИГА. Сергей Семак – о назначении в "Зенит": "Пока еще далеко до этого"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в беседе с корреспондентом "СЭ" Гошей ЧЕРНОВЫМ подчеркнул, что о назначении его на аналогичную должность в "Зенит" пока говорить рано. Он добавил, что приезжал на заседание совета директоров сине-бело-голубых пообщаться с руководством.

БИТВА. Россия – Швеция: как обыграть "Тре Крунур"

Сегодня сборная России проведет последний и ключевой матч группового турнира чемпионата мира. Соперник – Швеция. Именно от этой встречи решится судьба первого места группы А – победитель забирает все, проигравший в четвертьфинале получает звездную Канаду.

КУЗИ. "Он выносил мне мозг своими шутками". Путь Евгения Кузнецова к статусу суперзвезды НХЛ

"Вашингтон" сенсационно ведет в финале "Востока" плей-офф НХЛ (2-0) у "Тампа-Бэй". Причем, "Столичные" выиграли обе гостевые встречи, и сегодня серия переезжает в Вашингтон. Перед очередной битвой Sportsnet написал крутой рассказ о российском центре Евгении Кузнецове, который в этом Кубка Стэнли по праву называется элитным форвардом. Спойлер: не обошлось без фирменных шуток челябинского таланта.

РЕБУС. Зачем Черчесову Игнашевич

Сергей Игнашевич вызван в сборную России после двухлетнего перерыва, он будет готовиться к чемпионату мира 2018 гоад. Рассказываем, как 38-летний центральный защитник ЦСКА провел нынешний сезон в клубе, и пытаемся понять, зачем он нужен национальной команде.

ВИЗА. Зеппельт едет на ЧМ-2018 – искать допинг в русском футболе. Бесполезная затея

Немецкому журналисту Хайо Зеппельту, автору фильмов о допинге в российском спорте, разрешили въезд в РФ – он будет работать на чемпионате мира. Так что пусть Зеппельт приезжает и ищет русский допинг там, где его нет. И если в итоге снимет агитку – что ж, она останется на совести журналиста. Фактов там не будет.

РЕШЕНИЕ. "Не хочу уходить проигравшей, поэтому остаюсь". Анастасия Кузьмина продолжит карьеру

Анастасия Кузьмина – одна из самых успешных биатлонисток десятилетия – трехкратная олимпийская чемпионка и призер чемпионатов мира. 33-летняя спортсменка родилась в Тюмени и является сестрой лидера мужской сборной России Антона Шипулина, но все свои титулы завоевала для Словакии, куда переехала в 2008 году. Прошлый сезон стал для Анастасии одним из самых успешных в карьере – она была близка к победе в общем зачете Кубка мира, но упустила Большой хрустальный глобус на последнем этапе, который по иронии судьбы состоялся в Тюмени. Многие полагали, что после этого Кузьмина расстанется с большим спортом, но в разговоре с корреспондентом "СЭ" суперзвезда опровергла эти слухи.

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