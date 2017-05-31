Каррера остается в "Спартаке", каким будет новый "Зенит" и поражение Макаровой

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среда, 31 мая.

КОНТРАКТ. Каррера останется в "Спартаке" еще на два года

Как стало известно "СЭ", главный тренер "Спартака" Массимо Каррера достиг с клубом договоренности о продлении трудовых отношений сроком на два года. Под руководством 53-летнего специалиста москвичи победили в чемпионате России после 16-летнего перерыва. А перед подписанием контракта итальянец дал больше интервью "СЭ".

ИНСАЙД. "Зенит"-2017/18: российский костяк и топ-иностранцы

Как уже сообщал "СЭ", в ближайшее время команду из Петербурга возглавит Роберто Манчини. Наш автор Сергей ЕГОРОВ в деталях рассказывает, какими при итальянце будут тренерский штаб и состав.

СБОРНАЯ. Артем Дзюба: "Со мной можно идти на войну"

Нападающий сборной России и "Зенита" ответил на вопросы журналистов после тренировки национальной команды в Австрии. В частности лидер команды рассказал о своем травмированном колене и заявил, что готов рассмотреть предложения от зарубежных клубов.

РЕШЕНИЕ. "Я и есть "Арсенал". Венгер не уйдет никогда?

Даже не попав в Лигу чемпионов, "Арсенал" не решился расстаться с тренером, который занимает свой пост больше 20 лет, и объявил о продлении соглашения еще на два года. Корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ комментирует решение лондонцев.

ROLAND GARROS. Крах Макаровой

После уверенной победы над первой ракеткой мира Ангелик Кербер на корте имени Филиппа Шатрие в первом круге три дня спустя Екатерине Макаровой довелось встретиться с украинкой Лесей Цуренко на маленьком корте №16. Как итог поражение – 2:6, 2:6.

ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ. Как прославиться лузеру

Еще одна история с "Ролан Гаррос", и снова со знаком минус. 287-я ракетка мира Максим Амю нанес ущерб имиджу тенниса, начав домогаться журналистки в прямом эфире. Спецкор "СЭ" в Париже Мария НИКУЛАШКИНА рассказывает, как это случилось, и как отреагировал мир тенниса.

ТЕСТ "СЭ". Пройди его и выиграй классные призы!

Помнишь чем главный тренер "МЮ" Алекс Фергюсон кинул в полузащитника своей команды Дэвида Бекхэма в перерыве матча в 2003 году? Тогда у тебя есть шанс выиграть замечательный приз. Проверь себя!