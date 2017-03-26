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ИСТОРИЯ. Виктор Файзулин: "Я сыграю на ЧМ-2018"
Полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин уже полтора года не появляется на поле из-за загадочной травмы. Все это время футболист хранил молчание и не общался с прессой на тему своего здоровья. "СЭ" удалось узнать у полузащитника, что на самом деле с ним происходит.
СБОРНАЯ. Черчесов и тень Бердыева
Сборная России прибыла в Сочи, где во вторник сыграет с Бельгией после провала в контрольном матче с Кот-д'Ивуаром. Отличие Жиркова от Роббена, правда про Дзюбу, судьбоносность игры с бельгийцами, разговоры про Курбана Бердыева и даже глубокий анализ фраз Виталия Мутко – размышления обозревателя "СЭ" Сергея ЕГОРОВА по следам пятничного поражения.
ГОЛОСОВАНИЕ. Выбери лучшего футболиста 25-летия!
25 лет назад, 29 марта 1992 года, состоялись первые матчи чемпионата России по футболу. К юбилею мы предлагаем нашим читателям принять участие в выборе лучшего из лучших игроков в истории лиги.
НАПАДЕНИЕ. Поножовщина в Белграде
После братского матча "Црвена Звезда" – "Спартак", который состоялся в субботу в столице Сербии, пострадали трое болельщиков красно-белых. Двое из них были госпитализированы с ножевыми ранениями, один находился в тяжелом состоянии.
СЕРЕБРО. Олимпийская заявка Сидоровой
Российские керлингистки завоевали историческую серебряную медаль, уступив команде Канады в финале чемпионата мира в Пекине. При этом звание чемпионок мира по красоте – бесспорно, у наших девушек, в чем вы можете убедиться сами.
РУБЕЖ. 40 побед Бобровского и 30 голов Овечкина
Сергей Бобровский стал четвертым российским вратарем, одержавшим 40 побед за один чемпионат. Александр Овечкин в 12-й раз забил 30 голов за сезон. Об этом и многом другом – в обзоре игрового дня НХЛ.
СЕРИЯ. "Магнитка" – "Ак Барс": все идет к 4-0
Во втором домашнем матче главной серии Восточной конференции КХЛ магнитогорский "Металлург" без лишних нервов одержал вторую победу над "Ак Барсом". Вместе с тем обладатель Кубка Гагарина отправляется в Казань, где может поставить точку в противостоянии.
ДРАКА. "Избивал Лемье, словно разъяренный пес, спущенный с цепи"
Бывший тафгай "Детройта" Даррен Маккарти в своих мемуарах вспоминает знаменитое избиение форварда "Колорадо" Клода Лемье в отместку за Криса Дрэйпера. "Кровавой среде" исполнилось 20 лет.
СТАРТ. Квят в огне, Феттель на коне
В Австралии стартовал новый сезон "Формулы-1". Гонку в Мельбурне выиграл Себастьян Феттель из "Феррари", а Даниил Квят из "Торо Россо" финишировал в зачетной десятке.