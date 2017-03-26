Виктор ФАЙЗУЛИН (справа) и Фабио КАПЕЛЛО. Когда зенитовец снова сыграет за "Зенит" и сборную? Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 26 марта.

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ИСТОРИЯ. Виктор Файзулин: "Я сыграю на ЧМ-2018"

Полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин уже полтора года не появляется на поле из-за загадочной травмы. Все это время футболист хранил молчание и не общался с прессой на тему своего здоровья. "СЭ" удалось узнать у полузащитника, что на самом деле с ним происходит.

СБОРНАЯ. Черчесов и тень Бердыева

Сборная России прибыла в Сочи, где во вторник сыграет с Бельгией после провала в контрольном матче с Кот-д'Ивуаром. Отличие Жиркова от Роббена, правда про Дзюбу, судьбоносность игры с бельгийцами, разговоры про Курбана Бердыева и даже глубокий анализ фраз Виталия Мутко – размышления обозревателя "СЭ" Сергея ЕГОРОВА по следам пятничного поражения.

ГОЛОСОВАНИЕ. Выбери лучшего футболиста 25-летия!

25 лет назад, 29 марта 1992 года, состоялись первые матчи чемпионата России по футболу. К юбилею мы предлагаем нашим читателям принять участие в выборе лучшего из лучших игроков в истории лиги.

НАПАДЕНИЕ. Поножовщина в Белграде

После братского матча "Црвена Звезда" – "Спартак", который состоялся в субботу в столице Сербии, пострадали трое болельщиков красно-белых. Двое из них были госпитализированы с ножевыми ранениями, один находился в тяжелом состоянии.

СЕРЕБРО. Олимпийская заявка Сидоровой

Российские керлингистки завоевали историческую серебряную медаль, уступив команде Канады в финале чемпионата мира в Пекине. При этом звание чемпионок мира по красоте – бесспорно, у наших девушек, в чем вы можете убедиться сами.

РУБЕЖ. 40 побед Бобровского и 30 голов Овечкина

Сергей Бобровский стал четвертым российским вратарем, одержавшим 40 побед за один чемпионат. Александр Овечкин в 12-й раз забил 30 голов за сезон. Об этом и многом другом – в обзоре игрового дня НХЛ.

СЕРИЯ. "Магнитка" – "Ак Барс": все идет к 4-0

Во втором домашнем матче главной серии Восточной конференции КХЛ магнитогорский "Металлург" без лишних нервов одержал вторую победу над "Ак Барсом". Вместе с тем обладатель Кубка Гагарина отправляется в Казань, где может поставить точку в противостоянии.

ДРАКА. "Избивал Лемье, словно разъяренный пес, спущенный с цепи"

Бывший тафгай "Детройта" Даррен Маккарти в своих мемуарах вспоминает знаменитое избиение форварда "Колорадо" Клода Лемье в отместку за Криса Дрэйпера. "Кровавой среде" исполнилось 20 лет.

СТАРТ. Квят в огне, Феттель на коне

В Австралии стартовал новый сезон "Формулы-1". Гонку в Мельбурне выиграл Себастьян Феттель из "Феррари", а Даниил Квят из "Торо Россо" финишировал в зачетной десятке.