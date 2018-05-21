Интересное обещание Смолова, солнечный владыка Черчесов и странный уход Божовича

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 21 мая.

ЛУЧШИЙ. Федор Смолов: "ЧМ-2018 надо отыграть так, чтобы пошли предложения от европейских топ-клубов"

Лучшим футболистом чемпионата по опросу 176 игроков 16 клубов РФПЛ, а также по оценкам "СЭ" стал форвард "Краснодара" и сборной России Федор Смолов, который перед вылетом в Австрию на сбор национальной команды дал интервью нашему изданию.

СБОРНАЯ. Черчесову включили солнце. Теперь бы – еще и Дзюбу

"Ну что, вы видели? Я же обещал солнце!" – Станислав Черчесов, проходя мимо журналистов, демонстрировал явное удовлетворение. Накануне, сразу после приезда сборной России в пасмурные на тот момент Альпы, главный тренер попросил организаторов сбора об этом маленьком одолжении. И, видимо, в силу некоторой приближенности здешних мест к Всевышнему во время первой тренировки в долине Штубайтль светило ненавязчивое солнце. Игорь РАБИНЕР рассказывает, как команда провела день на сборе в Австрии.

ОБЕЩАНИЕ. Эдуард Безуглов: "Наши тренеры сработают не хуже Хиддинка в 2008-м"

Врача сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии Артема Дзюбы, Алана Дзагоева и Сергея Игнашевича, проверках на допинг и работе на среднегорье. Много интересного о состоянии команды перед главным турниром в карьере.

НАЧИСТОТУ. Миодраг Божович: "Во многих российских футболистах не вижу жажды добиться большего"

Миодраг Божович принял решение не продлевать контракт с тульским "Арсеналом" и покинул клуб. А не задолго до этого черногорский специалист стал Гостем авторской программы Александра ЛЬВОВА "Начистоту".

ЭКСКЛЮЗИВ. Сергей Рыжиков: "Рубин" предлагал контракт. Но ждать шанс в запасе – не для меня"

Сергей Рыжиков много лет защищал ворота "Рубина", и вот этой весной он принял решение покинуть Казань. В свои 37 он свеж, полон энергии, по-мальчишески азартен. И так же, как в молодые годы, безудержно рвется в игру, которой вдруг лишился в "Рубине".

МОЛЧУН. "Мне было стыдно". Русский голкипер, который не пускает Овечкина и Кузнецова в финал Кубка Стэнли

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский вспоминает худший период в своей карьере. Действительно уникальный рассказ вратаря, который большую часть времени молчит. Не пропустите.

НАЗНАЧЕНИЕ. Григорий Иванов: "Посмотрим, лучше ли Парфенов Тарханова или нет"

Сегодня "Урал" подписал контракт с Дмитрием Парфеновым. Он на посту главного тренера сменит Александра Тарханова, который останется советником президента клуба. Сразу после подписания глава уральцев Григорий Иванов рассказал "СЭ" о том, почему клуб решил назначить на Парфенова.

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