Идиллия Карреры с Глушаковым, инсайд про деньги "Динамо" и скрытность Шараповой

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 16 октября.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "Эй, не говори им ничего!" Каррера и Глушаков – как в старые добрые времена

Завтра "Спартак" в Москве примет испанскую "Севилью" в рамках третьего тура группового турнира Лиги чемпионов. Накануне главный тренер красно-белых Массимо Каррера и капитан Денис Глушаков провели пресс-конференцию. И, кажется, пауза на матчи сборных пошла чемпиону России на паузу.

"ФУТБОЛЬНЫЙ КЕЙС". Премиальные в "Динамо". Сколько и кому

"СЭ" открывает рубрику "Футбольный кейс" – наш обозреватель Сергей ЕГОРОВ будет разбирать экономику игры номер один. Первая тема – премии в московском "Динамо", которые платились в прошлом сезоне, во время выступления клуба в ФНЛ.

ГОНКА. ЦСКА и "Спартак" все ближе к "Зениту"

Лидер чемпионата сенсационно потерпел первое поражение в турнире. Это позволило ЦСКА и "Спартаку" сократить отставание от петербуржцев (а заодно и от идущего вторым "Локомотива"). А ведь в следующем туре "Зениту" играть с армейцами в Москве…

"КУБОК КРЕМЛЯ". Шарапова в Москве: фото в Инстаграм и встреча с мамой

В понедельник рано утром бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова прилетела в столицу России, где во вторник проведет первый матч за пять лет – в первом круге "Кубка Кремля" против Магдалены Рыбариковой из Словакии. Прилет звезды в столицу России прошел в обстановки строгой секретности. Шарапова передвигалась в сопровождении охраны и почти весь день провела в гостинице, отменив даже запланированную на 15.00 тренировку в "Олимпийском".

ДЕБЮТ. Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола

Счастливо завершилась странная и мутная история о том, как Вадим Шипачев не попадал в состав "Вегаса", подписав двухлетний односторонний контракт. Российский нападающий провел первый матч, заработал отличный показатель полезности, забил и не провалился на вбрасываниях. Но проблемы еще есть.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Каррера на Арбате. уникальное видео "СЭ"

Результаты красно-белых в последних матчах дают надежду на то, что все будет хорошо – команда Массимо Карреры все больше напоминает себя прежнюю, весеннего образца. Самое время вспомнить сказочный для чемпионов России май. "СЭ" провел с итальянским тренером и его семьей один день в самом центре Москвы и поговорил о многом – не только о футболе…

УПОИТЕЛЬНОЕ ЧТИВО. В гостях у Тамары Москвиной

В этом году в Санкт-Петербурге открылся современный спортивный комплекс с двумя ледовыми аренами, где начал свою работу "Клуб фигурного катания Тамары Москвиной". Обозреватели "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК и Александр КРУЖКОВ посетили новый Дворец спорта и пообщались с самой Тамарой Николаевной.

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