Идея Черчесова с Ари провалилась, Транькова травят фанаты, Плющев жжет про Ковальчука

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 16 ноября.

0:3. Матч-пустышка

В четверг, 15 ноября, сборная России в товарищеской встрече была разгромлена в Германии (0:3). И Игорь Рабинер призывает отказаться от паники: главное – давайте без истерик и крайностей, зачастую свойственных нашему болельщику при обсуждении сборной. Будем честны: в России, как бы здорово она ни выступала на ЧМ-2018 и после него, не так много футболистов международного уровня, чтобы вторым составом выйти в Германии против хозяйской сборной и что-то ей противопоставить. Тем более что не было у Станислава Черчесова месяца на подготовку, а были лишь три дня.

АНАЛИЗ. Ари играл Дзюбу. Бразилец России не помог

Вызов Ари в национальную команду поняли далеко не все. И дело вовсе не в национальности и натурализации. А в том, что нападающий уже в предпенсионном возрасте, нестабилен, продуктом нашей футбольной системы не является. Михаил Борзыкин разбирает игру форварда.

КРИТИКА. Валерий Газзаев: "Дебют Ари? Выход Чалова мог принести гораздо больше пользы"

Бывший главный тренер сборной России не оценил первый матч натурализованного бразильца Ари за национальную команду. Многие болельщики согласятся с прославленным специалистом.

СЕКРЕТЫ. "Дзагоев не мог сидеть от боли. А через несколько дней играл в четвертьфинале ЧМ-2018"

Удивительный разговор Юрия Голышака с известным врачом Дмитрием Дзукаевым. Про чудо-доктора, способного исцелить искореженный спортом позвоночник, слышал Голышак и прежде. А после случилась история с Аланом Дзагоевым на чемпионате мира. Бедняга Алан не в силах был даже сидеть на кушетке от боли. Но доктор взял ситуацию в свои руки – и несколько дней спустя Алан вышел играть в четвертьфинале чемпионата мира. Переломил матч с хорватами. Стало еще интереснее?

"РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ". Владимир Плющев: "Вуйтек пришел на "живое" место. Живее не бывает"

Герой традиционной рубрики "СЭ" – бывший главный тренер национальной, молодежной и юниорской сборной России и подполковник КГБ СССР Владимир Плющев. Куча баек об Илье Ковальчуке, Никите Филатове, Илье Брызгалове и других звездах, безусловно, присутствует.

ТРАВЛЯ. Траньков жестко ответил фанатам Загитовой

Олимпийский чемпион Максим Траньков, после интервью которого одному из СМИ его атаковали фанаты Алины Загитовой, ответил тем, кто угрожал ему и его семье. Это точно фигурное катание?

ПОДДЕРЖКА. "Фанаты ведут себя отвратительно". Мир фигурного катания – за Транькова

Мир фигурного катания встал на сторону Максима Транькова в его конфликте с фанатами Алины Загитовой. Звезды этого вида спорта осуждают поведение поклонников олимпийской чемпионки-2018.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".