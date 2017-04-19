Хет-трик Роналду и судьи против "Баварии", игроки "Локо" спасли раненых в ДТП

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 19 апреля.

СУПЕРИГРА. Триалду!!!

Хет-трик лучшего футболиста мира-2016 Криштиану Роналду отправил "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов, а "Баварию" – на выход из турнира. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР по итогам матча с учетом грубейших ошибок арбитров в очередной раз призывает ввести в футболе "технологии" в материале "Пусть судьи загубят и класико!"

РАЗБОР. Худшее судейство в истории Лиги чемпионов

Эксперт "СЭ" в области судейства Александр БОБРОВ оценил ошибки бригады Виктора Кошшои в ответной суперигре испанского и немецкого грандов. Что не так сделали арбитры – изучаем в деталях.

СПАСАТЕЛИ. "Видим дым, горят машины. И мы побежали спасать людей"

Форварды "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан помогли раненым в аварии на трассе "М2" в ночь с 16 на 17 апреля, возвращаясь с матча чемпионата России против тульского "Арсенала". Скромные герои – о страшном происшествии.

ВЗЛЕТ. "Локо": снова здоровый

Команда, которую еще недавно не воспринимали всерьез, по итогам 23-го тура чемпионата обосновалась на пятом месте и располагает сразу двумя способами попасть в Лигу Европы. Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН размышляет, чем обусловлен взлет подопечных Юрия Семина.

ИНТЕРВЬЮ. Александр Самедов: "Безумно хочется стать чемпионом"

В воскресенье "Спартак" обыграл "Зенит" (2:1) в одном из главных матчей чемпионата России-2016/17 – и сделал огромный шаг к титулу. Хавбек, забивший в этой встрече победный гол, дал интервью "СЭ".

ЛИДЕР. Денис Глушаков: "Мне вообще показалось, что мяч попал Комбарову в лоб!"

Капитан "Спартака" также рассказал о лидерстве в чемпионате России. И не обошел спорный момент из матча с "Зенитом" с попаданием мяча в руку Дмитрию Комбарову в штрафной красно-белых.

ДОПИНГ. Сквозь зубы

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отрапортовала об уникальном событии: сразу пять наших спортсменов добровольно признались в употреблении допинга. Объясняем, чего стоят подобные разоблачения.

ЮБИЛЕЙ. Великая и неудержимая

Сегодня лучшей теннисистке в истории российского спорта Марии Шараповой исполняется 30 лет. Поздравляя ее, "СЭ" составил "Машину азбуку" – важные факты о спортсменке на каждую из букв ее имени и фамилии. Вдобавок – подборка цитат именинницы и мнение теннисного мира.