Хаит снова не верит в Черчесова, Овечкин хвалит Глушакова, Кузнецов отпустил "усы надежды"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 26 июня.

РОССИЯ-2018. Нарвались на Испанию

Десять лет назад, на бронзовом Евро-2008, у сборной России на групповом этапе тоже было шесть очков, две победы и одно поражение, причем безоговорочное, без шансов на успех. Унизительный разгром, который нам тогда учинила Испания, не лишил веры, не сбил с дороги, а наоборот, указал тот самый верный путь, который привел в плей-офф и к победе над Голландией. Поможет ли разгром от Уругвая?

РИТОРИКА. Есть ли шансы против Испании?

Соперником сборной России по 1/8 финала чемпионата мира стали испанцы. Михаил ГОНЧАРОВ разбирает футбол команды Фернандо Йерро, показанный на групповом этапе, и выделяет главное, что может помочь ее победить.

ШОК. Разгром без свиста

После 0:3 от Уругвая – вообще-то самого крупного поражения нашей сборной в финальных стадиях чемпионатов мира за все времена – великолепная 45-тысячная "Самара Арена" вообще не свистела. Напротив, она провожала нашу национальную команду с поля аплодисментами. Удивлены? Игорь РАБИНЕР дает свою оценку вчерашней игре.

СМЕШНО. Словарь Станислава Черчесова. О каких словах надо забыть

Главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову нравятся далеко не все слова в русском языке. На пресс-конференции после матча с Уругваем мы узнали, что еще два слова при нем нельзя употреблять. Вспоминаем все.

КОЛОНКА ХАИТА. "Простите, Станислав Саламович, но не верю, что пройдем Испанию"

Известный артист Ростислав Хаит перед началом чемпионата мира предлагал уволить Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. Это заявление стало очень резонансным и имело эффект разорвавшейся бомбы. Но после того, как россияне одержали две победы в группе, Хаит извинялся и изменил свое настроение на более позитивное. Но вот скоро матч 1/8 финала, и артист снова не верит в сборную. Пойдет ли на пользу это команде?

ЧЕМПИОН. "Глушаков не будет говорить гадости про сборную". Овечкин – о Кубке Стэнли и футболе

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, выигравший в минувшем сезоне Кубок Стэнли, прилетел на родину, в Москву. И сегодня он посетил офис "Динамо", где получил еще одну награду. А после мероприятия дал первое большое интервью. Обязательно читайте, Овечкин – огонь!

И ЕЩЕ ОДИН ЛУЧШИЙ. "Если рядом пройдет Неймар, упаду в обморок". КАК Евгений Кузнецов ходил на футбол

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов прилетел в Россию еще раньше Овечкина. И уже успел добраться до Самары, где вчера посетил матч сборной с Уругваем. Причем, в знак поддержки команды отправился на игру с усами! Читайте его интервью о футболе и не только – Кузя жжет больше Ови.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".