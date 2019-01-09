Гулиев в "Спартаке", Кучеров в огне, эксперты ВАДА - в Москве

Праздники закончились – "Вечерний "СЭ" возвращается. Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 9 января.

ДАЙДЖЕСТ. Для тех, кто что-то (или все) пропустил

Если еще не успели, вечером первого рабочего дня-2019 можно легко восстановить спортивную картину праздничных выходных за 10 минут. Рекомендуем перейти по первой ссылке и убедиться в этом лично. Главные события новогодних каникул в одном материале.

ЗИМА. Что сделали клубы РПЛ за перерыв

Длинные выходные закончились, у игроков премьер-лиги завершаются отпуска. Впрочем, во время зимней паузы и даже новогодних праздников во многих клубах продолжалась работа. Рассказываем, что они успели сделать к этому дню.

СПАРТАК. Большая чистка

В среду красно-белые отправились на первый сбор зимы-2019. А перед этим расстались с целой группой игроков – разорваны контракты с Александром Самедовым, Романом Еременко, Ивелином Поповым и Марко Петковичем. Кроме того, в аренду в "Крылья Советов" отправятся Джано Ананидзе и Артем Тимофеев.

ТРАНСФЕР. Гулиев снова дома

Полузащитник Аяз Гулиев перешел из "Ростова" в "Спартак". Официальное объявление появилось после того, как 22-летний воспитанник красно-белых прибыл на первый сбор красно-белых в составе и экипировке команды.

ИСТОРИЯ. "Уникальный игрок, способен заменить Глушакова"

"СЭ" и бывшие тренеры игрока – о пути Аяза Гулиева и его перспективах в команде Олега Кононова. Отдельно – уникальная история о паломничестве футболиста в Мекку.

ЛЕГИОНЕР. Вячеслав Караваев: "Может, через пару лет в "Челси" окажусь. Все реально, если работать!"

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер встретился в Арнеме с защитником "Витесса". Экс-футболист ЦСКА рассказал о причинах отъезда в Европу, конкуренции в армейском клубе, особенностях работы с Леонидом Слуцким и вариантах продолжения карьеры.

ЗВЕЗДА. Кучеров – феноменален. За 19 лет так круто играл только Ягр

Лидер сезона НХЛ "Тампа" победила "Коламбус" – 4:0. Главный бомбардир "Лайтнинг" и лиги Никита Кучеров в очередной раз доказал свою уникальность.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ. Кросби догнал Овечкина впервые за 11 лет

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби сравнялся с капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным по набранным очкам за карьеру в НХЛ. Их у обоих по 1169.

РУБРИКА. Может ли Россия выиграть еще одно золото с Брагиным?

Подробный разбор итогов молодежного чемпионата мира – в авторской рубрике корреспондента "СЭ" Игоря Еронко. Главный вопрос – в заголовке.

ДОПИНГ. "Россия достигла понимания с ВАДА"

В Москве дождались экспертов и уверяют, что база Московской лаборатории готова к переезду на Запад. Они должны приступить к работе по извлечению данных. Объясняем, что будет дальше.

ЛИНЧЕВАТЕЛЬ. Почему хейтера России боятся в ВАДА

Себастьян Самуэльссон призывает казнить Россию и набирает популярность. Мир биатлона и борьба с допингом из-за этого ненавистника никогда не будет прежним.

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