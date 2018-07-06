Головина зовут в "Барсу", Дзюбу манят деньгами в Китай, ЦСКА и "Спартак" усилились

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 6 июля.

МАТЧ ВЕКА. Жаркие. Футбольные. Твои

Сборная России по футболу вчера прилетела на матч с Хорватией в Сочи – город, где наша страна пережила свой, наверное, главный спортивный триумф в истории, победу на домашних Зимних играх. Повторят ли футболисты подвиг олимпийцев? Дмитрий СИМОНОВ анонсирует главную игру чемпионата мира.

ИНСАЙДЫ. Супертрансферы сборной России: "Барса" хочет Головина, Дзюба может уехать в "Гуанчжоу"

Сергей ЕГОРОВ делится мощными инсайдами об игроках сборной России. Ряд футболистов после успешной игры на чемпионате мира, конечно, обратили на себя внимание. Кто теперь из них покинет премьер-лигу?

ПРИЗНАНИЕ. Йозеф Блаттер: "Меня потрясла атмосфера чемпионата!"

Человек, который создал современный футбол как бизнес, а позже был отлучен от него из-за скандала все-таки смог посетить чемпионат мира в России. Именно при Зеппе Блаттере наша страна получила главный турнир четырехлетия. И вот он дал свою оценку и выделил то, что ему понравилось в России.

КОЛОНКА КУРАНЬИ. Бразилия и Франция выиграют, но с большим трудом

Эксперт телеканала ARD, экс-футболист "Штутгарта", "Шальке", "Динамо" (М), "Хоффенхайма" Кевин Кураньи, на чьем счету в составе сборной Германии 52 матча, 19 голов ведет свою колонку специально для читателей "СЭ". И вот бронзовый призер Кубка конфедераций-2005, серебряный призер Euro-2008, дает прогнозы на решающие игры чемпионата мира.

ТРАНСФЕР. Как "Спартаку" использовать Ташаева?

Александр Ташаев перешел в "Спартак". Каковы его перспективы в новой команде? И что это даст красно-белым? Об этом рассуждает обозреватель "СЭ" Михаил БОРЗЫКИН.

НАПАДАЮЩИЙ. ЦСКА договорился о трансфере Эрнандеса

По информации "СЭ", ЦСКА договорился о переходе уругвайского нападающего Абеля Эрнандеса. Вчера, 5 июля, агент футболиста побывал в Москве и уладил все детали договора. Сам игрок подпишет контракт сроком на четыре года. Эрнандес переходит в московский клуб на правах свободного агента. ЦСКА предстоит заплатить внушительную премию за его подпись под контрактом.

ГЕРОЙ. Евгений Трефилов: "Футбол и Сочи будут вспоминать через годы. Нужно отдать должное Мутко"

Великий гандбольный тренер умеет жечь глаголом – он уже пообещал дать Станиславу Черчесову в долг, если тот попросит. И вот в интервью "СЭ" один из главных остряков русского спорта дает напутствие нашей футбольной сборной.

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