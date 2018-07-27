Головин создан для "Монако", старт сезона в России, эксклюзивный Бабаев

СВЕРШИЛОСЬ! ЦСКА и "Монако" объявили о переходе Головина
Полузащитник ЦСКА Александр Головин перешел в "Монако".
МНЕНИЕ. Роман Бабаев: "За Головина заплачены адекватные деньги"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как состоялся переход полузащитника Александра Головина в "Монако".
ЭКСКЛЮЗИВ. Матиас Краневиттер: "Про Семака не знал почти ничего. А сейчас чувствую, что мы на верном пути"
Аргентинец дал интервью "СЭ".
С УМА СОЙТИ. Будущая жена Марадоны моложе двух его дочерей
Легенда аргентинского футбола сделал предложение руки и сердца своей подруге.
МЯЧ НА ЦЕНТР. Пять тренеров, для которых новый сезон станет самым важным в карьере
"СЭ" – о специалистах, перед которыми в предстоящем сезоне стоят особые задачи.
ЭКСКЛЮЗИВ. Ари: "Мог играть за "Локо" еще сезон. Теперь хочу биться за "Краснодар"
Нападающий "Краснодара" Ари дал интервью "СЭ".
ИТОГИ. ЧМ-2018: Черчесов – гений, Акинфеев – секс-символ, Черышев – открытие
Исследование, посвященное итогам чемпионата мира-2018.
СТАРТ РПЛ. "Дзюба, Дзюба, бог футбола". "Зенит" в отличном настроении начинает сезон
Жирков, Ерохин и Терентьев с "Енисеем" не сыграют.
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Битва нападающих сборной России.