Головин создан для "Монако", старт сезона в России, эксклюзивный Бабаев

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 27 июля.

СВЕРШИЛОСЬ! ЦСКА и "Монако" объявили о переходе Головина

Полузащитник ЦСКА Александр Головин перешел в "Монако".

МНЕНИЕ. Роман Бабаев: "За Головина заплачены адекватные деньги"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как состоялся переход полузащитника Александра Головина в "Монако".

ЭКСКЛЮЗИВ. Матиас Краневиттер: "Про Семака не знал почти ничего. А сейчас чувствую, что мы на верном пути"

Аргентинец дал интервью "СЭ".

С УМА СОЙТИ. Будущая жена Марадоны моложе двух его дочерей

Легенда аргентинского футбола сделал предложение руки и сердца своей подруге.

МЯЧ НА ЦЕНТР. Пять тренеров, для которых новый сезон станет самым важным в карьере

"СЭ" – о специалистах, перед которыми в предстоящем сезоне стоят особые задачи.

ЭКСКЛЮЗИВ. Ари: "Мог играть за "Локо" еще сезон. Теперь хочу биться за "Краснодар"

Нападающий "Краснодара" Ари дал интервью "СЭ".

ИТОГИ. ЧМ-2018: Черчесов – гений, Акинфеев – секс-символ, Черышев – открытие

Исследование, посвященное итогам чемпионата мира-2018.

СТАРТ РПЛ. "Дзюба, Дзюба, бог футбола". "Зенит" в отличном настроении начинает сезон

Жирков, Ерохин и Терентьев с "Енисеем" не сыграют.

ИНТРИГА. Кто забьет больше – Дзюба или Смолов? Мнения журналистов "СЭ"

Битва нападающих сборной России.