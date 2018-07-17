Головин догнал Аршавина, Слуцкий разгромил Семина, Марадона не доехал до Батьки

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 17 июля.

ДОРОЖЕ ЗОЛОТА. Сколько теперь стоят Мбаппе, Головин и другие звезды ЧМ-2018

Портал transfermarkt.de, специализирующийся на оценки стоимости игроков, обновил трансферную стоимость футболистов, учитывая выступление команд на чемпионате мира. Итак астрономические ценники стали еще более космическими. Приятно, что и россияне растут, а Александр Головин догнал в цене Андрея Аршавина на пике карьеры.

ДЕРБИ. Первая победа Слуцкого – над Семиным

У кого-то сборы завершаются, как у "Витесса", а у кого-то только начинаются. Алексей и Антон Миранчуки едва пришли в себя после бешеного чемпионата мира, толком не отдохнули – и уже вышли в стартовом составе "Локомотива" на товарищеский матч. А что делать? Уже через полторы недели начинается новый сезон. У "Витесса" – еще раньше. Команда Слуцкого еще без Слуцкого добилась права сыграть в Лиге Европы, и уже 26 июля состоится официальный дебют российского тренера – во 2-м отборочном раунде. И перед ним экзамен у Слуцкого принял чемпин России Юрий Семин.

ПОЧТИ КНИГА. Счастье длиною в месяц

"Вот и все, друзья. Мы будем по этому волшебному месяцу очень скучать, правда? Какое-то странное ощущение: закончилось уникальное событие, и ты почти наверняка знаешь, что его, домашнего чемпионата мира по футболу, в нашей жизни больше никогда не будет", – грустно начинает своим масштабные итоги ЧМ Игорь РАБИНЕР. Но в заметке позитивного намного больше, чем грустного.

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ. Фанаты "Торпедо" против перехода чернокожего россиянина

13 июля "Торпедо" объявило о переходе Эрвинга Ботаки, имеющего африканские корни. Спустя менее двух часто в группе в группе во "Вконтакте" "ЗАПАД-5 ULTRAS – фанаты Торпедо Москва" появилось заявление о том, что, подписывая чернокожего игрока, новое руководство клуба проявляет неуважение к болельщикам. Рассказываем о сложившейся ситуации.

ЭКСКЛЮЗИВ. Юрий Газинский: "Перед Испанией Черчесов цитировал наполеона: "Дух побеждает саблю!"

Когда Юрий Газинский давал интервью перед ЧМ, он еще не обладал статусом игрока основного состава национальной команды. Более того, многие полагали, что он окажется в пятерке несчастливчиков, которых Станислав Черчесов отсеет. Но мало того, что игрок попал в окончательную заявку, – он и в стартовом составе на матч открытия ЧМ-2018 вышел, а главное, вошел в историю, откликнувшись на навес Александра Головина и став автором первого гола домашнего мирового первенства. И вот чемпионат мира закончился – и Игорь РАБИНЕР с Газинским, сыгравшим в стартовом составе весь групповой турнир и удачно вышедшим на замену вместо Артема Дзюбы в матче с Хорватией, вспоминает и этот гол в ворота Саудовской Аравии, и весь турнир.

ВАМ ЭТО НЕ СНИТСЯ. "Останусь жить в Бресте". Марадона наконец-то приехал в Белоруссию

В середине мая Марадона стал председателем правления брестского "Динамо". Новости о том, что он станет важным человеком в белорусском клубе, появились за несколько дней до назначения и напоминали шутку, но все же оказались правдой. И вот аргентинец прилетел из Москвы в Белоруссию, дал пресс-конференцию и посетил матч брестского "Динамо", который завершился поражением.

ОБЪЯСНЕНИЕ. Россия заняла восьмое место на ЧМ-2018. Почему не пятое?

На медиа-канале Международной федерации футбола (ФИФА) есть раздел, который называется Competition Summary ("Итоги турнира", если по-русски). В нем указано, кто какое место занял. Сборная России – восьмая, хотя в четвертьфинале, в отличие от других вылетевших, проиграла не в основное время, а в серии пенальти. Почему так? Илья АНДРЕЕВ объясняет казус.

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