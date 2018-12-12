Глушаков заслужил премию, ЦСКА мечтает о подвиге, "Локо" провалился в Европе

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 12 декабря.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Нереальный шанс для ЦСКА

Сегодня ЦСКА проведет свой заключительный матч в Лиге-чемпионов-2018/19. Соперник – лучший клуб мира. Задача – победить и постараться пробиться в Лигу Европы. Реально?

РАСКЛАДЫ. Декабрь, Мадрид, "Реал" – ЦСКА. Время российского подвига

В среду последний российский клуб закончит выступления в Лиге чемпионов. При этом у ЦСКА есть шанс попасть в Лигу Европы – для этого нужно набрать в Мадриде больше очков, чем "Виктория" в матче с "Ромой".

ФЕЕРИЧЕСКИЙ ЧУДАК. Глушаков подставил себя и "Спартак". Премия Дарвина за самое тупое самоубийство в нашем футболе

Ни одной женщине не пожелаем услышать от близкого человека то, что мы слышали на аудио Глушакова, адресованных своей супруге. А хуже всего, что это когда-нибудь услышат дети – вот что такое ад. Ни одному мужчине не пожелаем такого врага, как Дарья Глушакова. То, что она устроила своему мужу в публичном пространстве – тоже ад. То, что Глушаков закопал себя собственноручно – ад немного в другом смысле. Это адовейшая глупость. Дмитрий Зеленов дает жесткую оценку аудиогейту семейства Глушаковых.

ЖЕСТКО. Пассажиры "Локо"

"Локомотиву" была нужна победа над "Шальке", но железнодорожники не воспользовались своими шансами и в итоге проиграли (0:1). Очень плохой еврокубковый сезон для команды Юрия Семина. Какие будут выводы?

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС. Кто ответит за провал "Локомотива"?

"Локо" опозорился в Лиге чемпионов-2018/19 – поражение от "Шальке" (0:1) стало для москвичей пятым в этом розыгрыше при только одной победе. Но руководство, судя по заявлениям, не считает подобный результат провальным.

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ ГОДА. А нужна ли "Спартаку" Лига Европы?

Надеяться всегда нужно на лучшее, а к худшему – быть готовым. В данном случае, к вылету из Лиги Европы. Шансы у "Спартака", конечно, есть, ведь нужна просто победа над "Вильярреалом", а результат параллельного матча не имеет значения. Тогда у красно-белых будет евровесна, а это еще как минимум один интересный выезд для болельщиков и надежда на крупный успех. Но нужно ли это клубу сейчас?

ВАУ! Овечкин уходит в отрыв в битве за "Морис Ришар". 30 матчей – 25 голов!

Возможно, не играй "Детройт" "бэк-ту-бэк", у него были бы какие-то шансы с "Вашингтоном". Однако после изматывающей встречи с "Лос-Анджелесом" "Крылья" смотрелись против действующего чемпиона довольно жалко, чем сполна и воспользовался Александр Великий. Овечкин оформил 21-й первый хет-трик в НХЛ, который стал для него первым с ноября 2017 года.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".