Главный матч евросезона, варианты для сборной и инсайд про Бердыева

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 3 июня.

ФИНАЛ. Дмитрий Аленичев: "Юве" победит – 2:1. Забьют Игуаин, Дибала и Криштиану"

Сегодня в Кардиффе состоится главный клубный матч года: в финале Лиги чемпионов сойдутся "Ювентус" и "Реал". Накануне мы обсудили предстоящий матч с самым титулованным игроком в российской истории, который в 2004 году побеждал в главном европейском турнире в составе "Порту", забив один из трех мячей в решающей встрече с "Монако".

ВАРИАНТЫ. Как сборная будет играть без Дзюбы

Как известно, Артем Дзюба не сыграет за сборную России на Кубке конфедераций. По сообщению из штаба национальной команды, у форварда повреждение колена. Спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, который работал со сборной в Австрии, прикидывает, как изменится расстановка футболистов на поле в связи с травмой нападающего "Зенита".

ИНСАЙД. Кто вернул Бердыева в "Рубин"

Заместитель главного редактора "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ коротко рассказывает о людях, которые вместе с Курбаном Бердыевым поведут "Рубин" к победе в Лиге Европы-2020. В качестве бонуса – смешная история о честном гаишнике.

МНЕНИЕ. Дзюба мимо Кубка конфедераций: что здесь не так?

Согласно официальной версии Артем Дзюба пропустит главный турнир лета – из-за проблем со здоровьем. По мнению заместителя шефа отдела футбола "СЭ" Сергея ЕГОРОВА, эта версия вызывает сомнения.

ПРАЗДНИК. Новая планка для Исинбаевой

Сегодня исполнилось 35 лет Елене Исинбаевой – одной из самых ярких спортсменок в истории России. Обозреватель "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК и шеф отдела спорта Олег ШАМОНАЕВ оценивают вклад великой легкоатлетки в развитие спорта и оценивают ее дальнейшие перспективы вне стадионов.

ИНТРИГИ. Гроссмейстер Буффон против сборной мира

В решающей битве Лиги чемпионов сойдутся абсолютно разные по стилю соперники. Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН оценивает перспективы чемпионов Италии и Испании в финале.

"ЮВЕНТУС" – "РЕАЛ". Чей состав дороже

Перед главным матчем евросезона между "Ювентусом" и "Реалом" "СЭ" сравнил стоимость стартовых составов команд. Лидерство – за испанским суперклубом. Так, в составе "Королевского клуба" на поле выйдет самый дорогой футболист встречи – Криштиану Роналду, его стоимость оценивается в 100 миллионов евро. У "Старой синьоры", в свою очередь, выше всех оценивают Гонсало Игуаина – 75 миллионов евро. В общем, подготовили для вас много занимательной инфографики.

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