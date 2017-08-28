Гинер объявил войну Будогосскому, Липницкая завершила карьеру, "Спартак" сглазили

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 28 августа.

СКАНДАЛ. ЦСКА против Будогосского. Будогосский против ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер и главный тренер армейского клуба Виктор Гончаренко против главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского. Что происходит? Почему появились эти огненные заявления?

ЛИПНИЦКАЯ. Девочка в красном пальто. Конец сюжета

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру. По словам матери фигуристки, спортсменка уведомила об этом Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФКР) еще весной. Обозреватель "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ оценивает непродолжительную карьеру спортсменки.

МЕЙВЕЗЕР – МАКГРЕГОР. Великий бой или великий обман?

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе состоялся самый кассовый поединок в истории единоборств. Непобедимый боксер Флойд Мейвезер в 10-м раунде отправил в нокаут знаменитого бойца ММА Конора Макгрегора. Оба спортсмена получили самые высокие гонорары в своей жизни, организаторы боя установили рекорд по продаже платных трансляций. Однако у части публики остались сомнения: не носил ли бой постановочный характер?

РФПЛ. "Спартак" и ЦСКА пока не попадают даже в Лигу Европы

Восемь туров пролетели очень быстро. Кажется, только вчера "Спартак" играл с "Динамо", и мы удивлялись, как это чемпион так глупо упустил верную победу, а вот уже таких непобед – целых шесть. И то, что случилось в Хабаровске, кажется не исключением, а продолжением тенденции. Чуть лучше дела у ЦСКА. Но что же происходит с командами?

ТРАНСФЕР. "Спартак" проявляет интерес к Лестьенну

Как стало известно "СЭ", "Спартак" проявляет интерес к бельгийскому форварду "Рубина" Максиму Лестьенну. По нападающему есть сразу несколько предложений. На субботнем матче против "Тосно" (1:0) за Лестьенном следили скауты двух итальянских клубов, а также представители москвичей. Реален ли переход?

РЕЙТИНГ ТУРА. Кто сглазил "Спартак"?

Если вы по какой-то причине не смогли пристально следить за 8-м туры чемпионата России по футболу, то специально для вас мы составили гид по футбольному уик-энду. А тур-то получился богатым на события! Очередная осечка "Спартака", скандальное поражение ЦСКА, триумфальное возвращение Федора Смолова и многое другое.

ШАНТАЖ? "Греческий Дацюк" из "Детройта" приедет в КХЛ. Это реально?

Восходящая звезда "Детройта", 23-летний канадский нападающий с греческими корнями Андреас Атанасиу нынешний сезон может провести в одном из грандов КХЛ. О том, насколько вероятен его переезд в Россию, – в материале "СЭ".

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