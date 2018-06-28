Германия опозорилась на ЧМ-2018, Аленичев не верит в Россию

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 28 июня.

ЭКСКЛЮЗИВ. Дмитрий Аленичев: "Пройти Испанию? Если только случится чудо. Но я в него не верю"

Эксклюзивное интервью Дмитрия Аленичева – самого титулованного футболиста в истории России, победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе "Порту", бывшего главного тренера "Спартака", который сейчас возглавляет "Енисей".

ПРОГНОЗ. Ян Коллер: "Россия победит Испанию. В серии пенальти!"

На чемпионат мира в Россию съехалось много футбольных знаменитостей. Среди них – экс-форвард "Андерлехта", "Боруссии", "Монако" и сборной Чехии Ян Коллер, которому в марте стукнуло 45. С лета 2008-го полтора сезона он играл за "Крылья Советов". В Самару сейчас и прилетел.

КОНЕЦ ЭПОХИ. Пустое место! А не Германия

Сборная Германии раздавлена и унижена: она не просто не вышла в плей-офф, а заняла последнее место в, как казалось, легкой группе. Накануне была написана одна из самых черных страниц в истории немецкого футбола.

КРИТИКА. "Лев позвал не тех игроков". Маттеус – жестко о провале Германии

Бывший капитан сборной Германии принял участие в товарищеском матче между игроками юношеского клуба "Тотем" из Красноярска (составлен из воспитанников детского дома) с участием легенд ФИФА – Роналдо, Икера Касильяса, Карлеса Пуйоля. Также в игре приняли участие Алексей Смертин и Дмитрий Булыкин. А после высказал свое отношение к провалу немцев и оценил шансы сборной России против Испании.

РЕШИТСЯ? Королю Леву лучше уйти

Михаил ГОНЧАРОВ – о будущем главного тренера сборной Германии после оглушительной неудачи на чемпионате мира. В таких ситуациях, когда тренер, покоривший в былые годы всевозможные высоты, вдруг с треском проваливается, у общественности возникают два полярных мнения – казнить или простить. Как будет с тренером бундестим?

СОПЕРНИК. Железный человек. История Фернандо Йерро

Кто в воскресенье выведет Испанию против сборной России? Он ведь мог и не стать футболистом – и тогда Испания и "Реал" не узнали бы одного из лучших защитников в своей истории. Рассказываем историю соперника Станислава Черчесова.

КОГДА ПЕРВОЕ МЕСТО ХУЖЕ ВТОРОГО. Устроят ли Англия и Бельгия поддавки на Балтике?

В группе G сложилась интересная ситуация. Перед очной встречей англичане и бельгийцы имеют практически идентичные показатели. При этом многие отмечают, что второе место в квартете может отправить одну из команд в более комфортную часть сетки плей-офф.

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