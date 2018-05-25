Футбольные бои в Киеве, мушкетер Черчесов и французский вброс против России

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 24 мая.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Как русскому попасть в Киев

Если русский болельщик хочет приехать в Киев на финал Лиги чемпионов, он столкнется с тремя проблемами: – перелет; – жилье; – прохождение границы. Так писали во многих СМИ, и примерно это же говорили знакомые нашего спецкора Дмитрий ЗЕЛЕНОВА, когда он собрался на матч "Реала" с "Ливерпулем". А еще добавляли, что статус журналиста, который обычно облегчает жизнь, наоборот все только усложнит. Вот как вышло на деле.

МРАК. Нападение на фанатов "Ливерпуля" в Киеве. Подробности

В четверг вечером около двадцати футбольных хулиганов в Киеве атаковали ресторан, где обедали болельщики "Ливерпуля". Вместе с людьми пострадало заведение Rooster – оно располагается через дорогу от стадиона "Олимпийский", который 26 мая примет финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом". Рассказываем, как такое могло произойти.

ЭКСПЕРТИЗА ЕРОНКО. Что вы хотите от Кучерова, если "Тампа" свалилась на примитивщину?

"Тампа", которая считалась очевидным фаворитом "Востока" в НХЛ, но команда проиграла "Вашингтону" Александра Овечкина. Игорь ЕРОНКО анализирует причины поражения "Молний" с Никитой Кучеровым в составе.

ЭКСКЛЮЗИВ. "Черчесов и его штаб – как Д'Артаньян и три мушкетера". Ромащенко – о Черчесове, Денисове, Глушакове

Во второй половине 90-х он был отличным футболистом, и в "Спартаке", где Ромащенко стал двукратным чемпионом России, к нему с большой симпатией относился Олег Романцев. Кто видел – тот помнит его могучий дальний удар. И надежность, скалоподобность сзади. В двух легендарных четвертьфинальных победных матчах с "Аяксом" ван дер Сара, братьев де Бур, Лаудрупа и Арвеладзе он провел на поле все 180 минут. Сейчас он первый помощник Станислава Черчесова в сборной России. На сборе в Австрии он дал откровенное интервью Игорю РАБИНЕРУ.

ТАКТИКА. Сборная России перейдет на схему 4-2-3-1?

По имеющимся данным Игоря РАБИНЕРА, тщательный анализ соперников по группе и собственных ресурсов в защите, оставшихся после тяжелых травм Георгия Джикии и Виктора Васина, подтолкнул тренерский штаб сборной к смене базовой схемы. Если раньше, за редкими исключениями, сборная России выступала с тремя центральными защитниками, то теперь она, вероятно, станет лишь вторым из возможных вариантов. Первым же на данный момент вроде бы рассматривается схема 4-2-3-1. Интересные наблюдения нашего спецкора.

ВБРОС. Россия признала доклад Макларена? Вам почудилось

Французская газета "Экип" взбудоражила сообщением о том, что в письме российских спортивных властей, отправленном на прошлой неделе в ВАДА, якобы содержится признание выводов доклада Макларена. Эта новость могла бы стать сенсацией – ведь именно отрицание Россией обвинений канадского профессора до сих пор называлось главным препятствием для завершения кампании по травле нашего спорта на международном уровне. Изменив позицию, мы понесли бы имиджевые потери, но могли бы рассчитывать, что эту жертву оценят.

ММА. Вырви глаз. Харитонов одержал очень странную победу

Сергей Харитонов – легенда смешанных единоборств, его знает каждый, кто интересуется ММА. В свое время побеждавший Фабрисиу Вердума, Андрея Орловского и Алистера Оверима россиянин встречался с соотечественником Антоном Вязигиным в рамках турнира M-1 Challenge 92 в Санкт-Петербурге. Бой де-юре состоялся, но завершился намного раньше и совсем не так, как думали.

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