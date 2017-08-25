Фурсенко ставит задачу "Зениту", "Спартак" торгуется за Гарая и Орлов хвалит Дзюбу

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятница, 25 августа.

ЭКСКЛЮЗИВ. Сергей Фурсенко: "Соперники сильные. Но "Зенит" должен выходить из группы"

Президент петербуржского клуба Сергей Фурсенко в интервью "СЭ" подвел итоги жеребьевки и обозначил цели клуба в Европе. В то же время он не исключил, что питерцы до конца трансферного окна могут еще объявить о сделках.

ЛИГА ЕВРОПЫ. "Зенит" и "Локо". Тот случай, когда не повезло нашим соперникам

"Зенит" и "Локомотив" узнали, с кем сыграют в Лиге Европы. Жребий можно назвать удачным. "Зенит" мог ехать в Монако без особых волнений. Находясь в первой корзине, клуб из Санкт-Петербурга имел мало шансов попасть в неприятную компанию. Так и вышло. А "Локо" повезло еще больше.

ТРАНСФЕРЫ. "Спартак" не оставляет попыток купить Гарая

"Спартак" до конца трансферного окна может завершить несколько трансферных сделок. Красно-белые не оставили попыток приобрести аргентинского защитника Эсекиэля Гарая из "Валенсии" – до 31 августа переход возможен. Кроме того, "Спартак" проявляет интерес к игрокам "Рубина": полузащитникам Рочине и Оздоеву, а также защитнику Набиуллину.

ИНФОГРАФИКА. Мейвезер – Макгрегор: бой века в цифрах

Миллионы долларов, тысячи человек и сотни изумрудов – "СЭ" рассказывает о самых интересных цифрах поединка между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором.

ПОДРОБНО О СОПЕРНИКАХ "СПАРТАКА". Страстные, красные и "Марибор"

"СЭ" подробно рассказывает о командах, с которыми "Спартак" сыграет в Лиге чемпионов. Чемпион России встретится в главному клубном турнире Европы с "Севильей", "Ливерпулем" и "Марибором".

ПОДРОБНО О СОПЕРНИКАХ ЦСКА. Моуринью в Москве – это уже традиция

"СЭ" подробно рассказывает о командах, с которыми ЦСКА сыграет в Лиге чемпионов. Армейцы, напомним, в квартете с "Бенфикой", "Манчестер Юнайтед" и "Базелем".

МНЕНИЕ. Геннадий Орлов: "Дзюба заслужил быть в "Зените"

Известный комментатор Геннадий Орлов подробно высказался о выходе "Зенита" в групповой турнир Лиги Европы. В то же время он порассуждал о перспективах клуба и трансферах.

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