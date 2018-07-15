Франция выиграла чемпионат мира в России! Шесть голов в финале!

ЧМ-2018. Сборная Франции обыграла Хорватию и стала чемпионом мира!
Шикарный финал - шесть голов, ошибки вратарей. Чемпионат мира в России окончен.
ФИНИШ. Из России - с любовью. Каким запомнят этот ЧМ
Чемпионат мира в России – уже история. Но помнить ее мы будем всю жизнь. Обозреватель "СЭ" подводит первые и субъективные итоги турнира.
ЭКСКЛЮЗИВ. Мирослав Ромащенко: "Сказал Игнашевичу: "готов встать перед тобой на колени!"
Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер подробно побеседовал о сборной России на ЧМ-2018 с ассистентом Станислава Черчесова.
ВОПРОС. У Медведевой золотые коньки со стразами. Что с ней еще происходит?
Последние новости из жизни российской суперзвезды.
ЛЕГЕНДА. Пласидо Доминго: "Просто разбит уходом Роналду в "Юве"
Легендарный испанский тенор, известный болельщик мадридского "Реала" в разговоре с журналистами поделился мнением о чемпионате мира и ситуации в "Королевском клубе".
ОГОНЬ. Владимир Жириновский: "Вида или недоумок, или детдомовский"
Взрывная речь политика перед финальный матчем ЧМ-2018.
БОБСЛЕЙ. Зубков станет президентом ФБР, несмотря на дисквалификацию
Во вторник состоятся выборы нового президента Федерации бобслея России.
ПОБЕДА. Джокович обрел себя и покорил Уимблдон
Новак Джокович, переиграв в финале Кевина Андерсона (6:2, 6:2, 7:6 (7:3), взял свой четвертый титул на Уимблдоне и 13-й на турнирах "Большого шлема".
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