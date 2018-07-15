Франция выиграла чемпионат мира в России! Шесть голов в финале!

Воскресенье. Москва. Франция - Хорватия - 4:2. Пенальти в ворота хорватов был назначен после видеоповтора. Фото REUTERS

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 15 июля.

ЧМ-2018. Сборная Франции обыграла Хорватию и стала чемпионом мира!

Шикарный финал - шесть голов, ошибки вратарей. Чемпионат мира в России окончен.

ФИНИШ. Из России - с любовью. Каким запомнят этот ЧМ

Чемпионат мира в России – уже история. Но помнить ее мы будем всю жизнь. Обозреватель "СЭ" подводит первые и субъективные итоги турнира.

ЭКСКЛЮЗИВ. Мирослав Ромащенко: "Сказал Игнашевичу: "готов встать перед тобой на колени!"

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер подробно побеседовал о сборной России на ЧМ-2018 с ассистентом Станислава Черчесова.

ВОПРОС. У Медведевой золотые коньки со стразами. Что с ней еще происходит?

Последние новости из жизни российской суперзвезды.

ЛЕГЕНДА. Пласидо Доминго: "Просто разбит уходом Роналду в "Юве"

Легендарный испанский тенор, известный болельщик мадридского "Реала" в разговоре с журналистами поделился мнением о чемпионате мира и ситуации в "Королевском клубе".

ОГОНЬ. Владимир Жириновский: "Вида или недоумок, или детдомовский"

Взрывная речь политика перед финальный матчем ЧМ-2018.

БОБСЛЕЙ. Зубков станет президентом ФБР, несмотря на дисквалификацию

Во вторник состоятся выборы нового президента Федерации бобслея России.

ПОБЕДА. Джокович обрел себя и покорил Уимблдон

Новак Джокович, переиграв в финале Кевина Андерсона (6:2, 6:2, 7:6 (7:3), взял свой четвертый титул на Уимблдоне и 13-й на турнирах "Большого шлема".

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