Форвард для "Локо", жесткий каблук Вернблума и откровения Гамовой про ЗМС

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 6 августа.

ИНСАЙДЫ. Трансфер Смолова в "Локо" – как это будет

Приводим главные факты о заседании трансферного комитета "Локомотива", которое состоялось сегодня. Основным вопросом стало обсуждение покупки форварда, который очень нужен команде. Рассматривалось несколько кандидатов, самый экзотический вариант предложил главный тренер железнодорожников Юрий Семин. Какой? Ответ внутри заметки.

АНАЛИТИКА. В ЦСКА все плохо? Не спешите с выводами

ЦСКА дома уступил "Ростову". Пошли разговоры о том, что в этом сезоне армейцы не будут претендовать на что-то серьезное. Так ли это на самом деле? Михаил БОРЗЫКИН знает ответ.

ОТКРОВЕНИЯ. Екатерина Гамова: "Ни разу не пожалела о той записи про ЗМС"

Одной из самых громких историй после завершения чемпионата мира по футболу стало обсуждение, правильно ли футболистам сборной России были присвоены звания заслуженных мастеров спорта за их выступление на домашнем турнире. А началась дискуссия с поста Екатерины Гамовой в Инстаграме, где она выразила несогласие с решением Министерства спорта. И отказываться от своих слов она не собирается. Теперь она пришла в редакцию "СЭ" и рассказала об этой истории.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Евгений Кафельников: "Пусть ЦСКА берет Еременко обратно. Почему именно "Спартак"?! Это что – Криштиану Роналду?!"

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000 по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников резко раскритиковал возможный приход в команду экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко. В настоящее время финн отбывает двухлетнюю дисквалификацию за то, что в октябре 2016 года в его организме были обнаружены следы кокаина.

ЦИФРЫ. Сколько "Спартак" может заработать на выступлении в еврокубках?

Один только выход в 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов принесет "Спартаку" 5 миллионов евро. А сколько красно-белые сорвут, если попадут в групповой турнир? Сколько получит победитель турнира? Разобрались во всех финансовых хитросплетениях УЕФА.

КАБЛУК. Вернблум и ПАОК: что мешает сделке?

Контракт на три года и 2 миллиона евро в качестве годового оклада. На такие условия согласия Понтус Вернблум и приехал в Салоники оформлять свой переход в ПАОК. Что может помешать переходу? Высокие запросы жены Вернблума.

СКАНДАЛ. Лучшая российская гонщица собралась в Узбекистан. Почему?

Трехкратный призер Олимпиад Ольга Забелинская хочет сменить спортивное гражданство. Велогонщица намерена выступать за Узбекистан. Почему? Разбирается Дмитрий ГИРИН.

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