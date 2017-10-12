Феномен Зобнина, фиаско США и поступок Овечкина

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 12 октября.

ФЕНОМЕН. Зобнин возвращается. Почему так быстро и рискует ли он?

Сегодня исполнилось четыре месяца с момента операции на крестообразных связках полузащитника "Спартака" и сборной России Романа Зобнина. Сроки восстановления хавбека поражают – он вот-вот вернется в общую группу. Но не могут ли такие темпы в дальнейшем отразиться на здоровье футболиста?

ЦЕНТРБЛЕФ. Почему сборная не может решить проблему с центральным защитником

Сборная под управлением Черчесова преодолела этап экспериментов и традиционно болезненной смены поколений, когда было неясно, как она играет и какой у нее состав. Сейчас, менее чем за год до ЧМ, мы представляем как выглядит система ее футбола, появилась определенность с костяком. Понятны и конкурентные дуэли на нескольких позициях, где ищутся уже не кандидаты, а оптимальные варианты. Но остались и проблемы с оборонительной линией. Как ее решить?

СЕНСАЦИЯ. Это фиаско, Брюс. Почему сборная США не попала на ЧМ-2018

На ЧМ-2014 американцы выступили достойно: обошли Португалию в группе и на равных сражались с бельгийцами в 1/8 финала. После этого успеха Юрген Клинсманн получил карт-бланш от местной федерации, но не сумел им воспользоваться. Проблемы начались уже через год после успеха в Бразилии – во время домашнего Золотого кубка КОНКАКАФ американцы проиграли Ямайке в полуфинале и Панаме в матче за третье место. Теперь они не отобрались на главный турнир четырехлетия. "СЭ" разбирается в причинах провала команды.

ВЫВОД. Россия пока не выигрывает у тех, кто сильнее. Надежда на жеребьевку и хозяйское судейство?

Национальная команда при Станиславе Черчесове провела 14 матчей с разными сборными. В результатах – баланс: 5 побед, 5 поражений, 4 ничьи. География результатов нашей сборной заставляет задуматься. В этом материале – только факты.

КРУТО! Джордж Веа – президент Либерии. Уже вот-вот

1999 по 2003 год в Либерии шла гражданская война. Великий Джордж Веа в это время доигрывал карьеру в Англии, Франции и ОАЭ, но оказывал посильную гуманитарную помощь пострадавшим в ходе конфликта. Помимо этого, он ездил по другим африканским странам и тоже помогал нуждающимся. В то время футболист уже понимал, что по окончании карьеры будет строить политическую карьеру. И вот-вот он добьется выдающегося результата!

ПРЕЦЕДЕНТ. В стране заведено первое уголовное дело за допинг

В четверг в здании Олимпийского комитета России прошло расширенное заседание Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова с участием первых лиц российского спорта – президента ОКР Александра Жукова и министра спорта Павла Колобкова​. Сам Смирнов в своей речи сообщил сенсационную новость. Статья об уголовном преследовании за распространение и склонение к употреблению допинга в России существует уже давно, но до сих пор ни один человек по ней привлечен не был. И вот – "первая ласточка".

ГЕРОЙ. Овечкин позвал победившего рак мальчика на игру "Вашингтона"

Молодому хоккеисту Алексу Льюи из команды "Ниагара Фоллс Флайерз" поставили страшный диагноз – остеосаркома, то есть рак костной ткани. Алексу пришлось ампутировать часть его правой ноги, но после удачной операции он смог вернуться на лед. Он заново учится, как кататься и заниматься любимым спортом, со своим новым протезом. А в воскресенье звезда "Вашингтона", вдохновленный историей маленького хоккеиста, удивил его и сделал подарок, который заставил Алекса разрыдаться. История, после которой будет тяжело не заплакать и вам.

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