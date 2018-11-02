Фанаты уничтожили Глушакова, Аленичева снова уволили и бомба в "Разговоре по пятницам"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 2 ноября.

КЛЕЙМО ИУДЫ. Глушакову надо уходить и спасать карьеру

Матч "Спартак" – "Анжи" собрал жалкую для красно-белых аудиторию. Меньше двадцати тысяч. Но те, кто все же добрался до стадиона, сделали все, чтобы превратить кубковую игру в маленький персональный ад Дениса Глушакова.

КАПИТАН ВЕРНУЛСЯ. Они свистят, он аплодирует

Как только выяснилось, что в кубковой встрече "Спартак" – "Анжи" примет участие Денис Глушаков, да еще и с капитанской повязкой на рукаве, лейтмотив этого матча стал ясен. Игорь Рабинер дает оценку поведению болельщиков в отношении недавнего кумира.

АНАЛИЗ. Вам понравился Глушаков?

Глушаков не играл в первой команде целых полтора месяца, из-за чего, наверное, утратил понимание с партнерами и растерял какие-то навыки; если, конечно, эти навыки были в последние полтора сезона. Вышел на позиции центрального полузащитника, исполнял роль box-to-box. В матче с "Анжи" не было ни Фернанду, ни Зобнина. Михаил Борзыкин разобрал игру хавбека.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ. Валерий Газзаев: "Поддерживаю Романцева: вклад Аленичева в золото Карреры велик"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас заместитель главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи – об отставке тренера "Спартака", результатах ЦСКА, качестве игры "Зенита" и деле Кокорина-Мамаева.

ОПЯТЬ НЕ ПОШЛО. Аленичев уже не руководит "Енисеем"

Как стало известно "СЭ", тренерский штаб "Енисея" во главе с Дмитрием Аленичевым не будет руководить командой в матче 13-го тура РПЛ с "Анжи", который состоится 5 ноября в Каспийске. Исполнять обязанности главного тренера будет Александр Алексеев, который руководит молодежным составом красноярцев.

"РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ". Следователь сказал: "Парень, сознайся! А мы тебе поможем"

Дочь Владимира Долгополова решилась на интервью и дала его авторам "Разговора по пятницам" Юрию Голышаку и Александру Кружкову. Беседа получилась пронзительной и широко обсуждаемой. Вот как авторы разговора анонсируют беседу: это была обычная питерская семья. Обычная, да не совсем – мужчину звали Владимир Долгополов, и был он славным футболистом. Которого узнавали на улицах и тридцать лет спустя с момента первого чемпионства "Зенита". Все сломалось в сентябре 2014-го. Новостям не хотелось верить: Долгополова задержали, подозревая в убийстве жены Натальи. Осудили на 10 лет. Не прошло и полугода, как он скончался в тюремной больнице. Дочь Долгополовых в ту ужасную ночь была в квартире…

ПРОВАЛ. Что не так с чемпионом? У Овечкина – дубль, а "Вашингтон" – вне зоны плей-офф

Действующие обладатели Кубка Стэнли неудачно стартовали в новом сезоне. Команда чередует победы и поражения. Вот и сегодня ночью она проиграла "Монреалю", хотя вели по ходу матча… Разбираемся, почему у "Вашингтона" пока не идет.

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