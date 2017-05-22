Фанатская угроза для "Спартака", сборная без Дзагоева и Мариу Фернандеса

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 22 мая.

ИТОГИ. Восстание "Спартака"

Взгляд обозревателя "СЭ" Игоря РАБИНЕРА на завершившийся чемпионат России. Масштабный материал обо всем, чем запомнится минувший сезон.

ПРОБЛЕМА. Стоп, погром

Воскресные бесчинства на тульском стадионе грозят "Спартаку" закрытием секторов в первых матчах нового чемпионата. Обозреватель "СЭ" Сергей ЕГОРОВ – о том, как фанаты красно-белых могут наказать не только клуб, но и себя.

ЧЕМПИОНЫ. "Увидимся", – сказал Промес. Но не уточнил, когда

"Спартак" определил трансферный план на лето и поздравил футболистов в офисе главного акционера. Корреспонденты "СЭ" – о том, как это было.

СОСТАВ. Армейцы вне игры

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов скорректировал состав команды перед Кубком конфедераций-2017. На подготовительный сбор в Австрию отправятся 28 футболистов, из расширенного списка по причине травм исключены два игрока ЦСКА – полузащитник Алан Дзагоев и защитник Мариу Фернандес. Галерея "Они не едут на Кубок конфедераций-2017", увы, становится все больше.

ПОТЕРЯ. Последнее интервью Перетурина

Не стало Владимира Перетурина. Завтра известному спортивному телекомментатору исполнилось бы 79 лет... В ноябре 2016-го обозреватель "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК навестил Владимира Ивановича, перенесшего два инсульта и прикованного к постели. Приводим то интервью полностью.

КАРЬЕРА. Капитанская точка

В воскресенье завершилась целая эпоха – один из самых уважаемых английских футболистов, многолетний капитан "Челси" Джон Терри в последний раз сыграл за лондонский клуб. Защитник ушел, но обещал вернуться.

КЛАСИКО. "Реал" – чемпион, Месси – король

Поздно вечером в воскресенье "Реал" выиграл чемпионат Испании – впервые при Зинедине Зидане, после 5-летней паузы и в 33-й раз в истории. Главные моменты сезона ла лиги – в итоговом материале "СЭ".

ИСТОРИЯ. Как закалялся Буффонище

"Ювентус" – соперник "Реала" по финалу Лиги чемпионов – накануне также стал чемпионом своей страны, причем тоже в 33-й раз (если не считать двух отобранных за грехи скудетто). В решающем матче главного еврокубка в Кардиффе многие наверняка будут болеть персонально за Джанлуиджи Буффона. "СЭ" вспоминает, каким был мир, когда вратарь "Старой синьоры" только начинал свою карьеру в далеком 1995-м.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. "У меня до сих пор глаз дергается после поражения от Канады"

В понедельник рано утром в Москву из Кельна вернулась сборная России по хоккею. Бронзовых призеров чемпионата мира-2017 встретили корреспонденты "СЭ". Тем временем Швеция празднует золото после победы над Канадой. Все решилось в серии буллитов.

НАКАЗАНИЕ. Паралимпийцы повисли над пропастью

Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение оставить в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Если на очередном заседании МПК в сентябре дисквалификация снова не будет снята, наши паралимпийцы пропустят зимние Игры-2018 в Пхенчхане.

ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 10 женщин, которые делают футбол еще прекраснее

"СЭ" рассказывает о прекрасных дамах, которые добились больших успехов в мужском виде спорта. Красота игры №1 – в одном клике.