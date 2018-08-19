Емельяненко показал разбитое лицо, скандал с украинцем и флагом РФ, "Локомотив" наконец-то забил

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 19 августа.

БОЕЦ. Александр Емельяненко: после драки

В субботу российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко и американец Тони Джонсон в рамках бойцовского чемпионата "Ахмат" в Москве не смогли выявить победителя. После боя россиянин отправился в больницу. "Так я зарабатываю свой хлеб!" – написал сам боец под селфи с разбитым лицом в Инстаграме.

СКАНДАЛ. Украинский футболист не повернулся к флагу России. Вот его объяснения

Перед субботним матчем с "Сочи" на стадионе "Фишт" украинский защитник "Нижнего Новгорода" Виталий Федорив во время исполнения российского гимна не стал поворачиваться к флагу РФ. Возникла неловкая ситуация, легионеру пришлось объясняться. Вы ему верите?

ЧЕМПИОН. Первый гол и победа

"Локомотив" в 4-м туре премьер-лиги в гостях у "Крыльев Советов" забил первый гол и добыл первую победу в сезоне. Результативное действие в Самаре на счету звездного новичка – нет, не Федора Смолова, а Гжегожа Крыховяка. Команда Юрия Семина оттолкнулась ото дна?

ЗВЕЗДА. Почему Дзюба – лучший футболист страны

"Зенит" в воскресенье принимает "Урал". В отличной форме к матчу подошел нападающий петербургской команды Артем Дзюба. В недавней ответной игре отбора Лиги Европы с минским "Динамо" (8:1) форвард вновь доказал: он боец, вожак и просто хороший футболист.

РАЗБОР. У "Спартака" были Максименко и удача

В субботу "Спартак" победил в гостях "Краснодар" – 1:0, хотя и показал низкокачественный футбол. В этом чемпионате красно-белые пока не пропускают и держатся в группе лидеров. Все по делу?

ТРИБУНА. Фанаты ЦСКА перешли все грани. Так нельзя!

Давно на трибунах не было грязи. И вот отличились фанаты ЦСКА, которые во время домашней субботней игры с тульским "Арсеналом" посвятили перфоманс Роману Еременко и всему "Спартаку".

ТЕННИС. Мало половин

Россиянка Екатерина Макарова в паре с Луцией Градецкой из Чехии выиграла престижный турнир в Цинциннати. Она побеждает и без многолетней напарницы Елены Весниной.

ВИДЕО. Трансляции игр чемпионатов Испании и Италии – на сайте "СЭ"

Теперь матчи ла лиги и серии А можно смотреть на нашем сайте. Видео игр двух ведущих европейских чемпионатов в прямом эфире. Присоединяйтесь!

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