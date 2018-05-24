Элитный Овечкин, интригующий "Зенит" и странная атака на Зубкова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 23 мая.

НЕВЕРОЯТНО! Народная команда и Овечкин-Муромец. Почему "Вашингтон" стал слабее, но пробился в финал Кубка Стэнли

Ущипните себя, протрите глаза и еще раз попробуйте осознать, что "Вашингтон" и Александр Овечкин вышли в финал Кубка Стэнли. Факт очевидный, но все еще невероятный. Похожее чувство, наверное, посетило бы мифического героя Сизифа, докати он проклятый камень до вершины горы. Оговоримся, что главный трофей НХЛ никто не собирается вручать столичной команде заранее. Валун еще может выпасть из рук и укатиться вниз. Дерзкий "Вегас", ураганом прошедший по "Западу", совсем не прост. Однако здесь и сейчас столичная команда выглядит как фаворит в серии с главным выскочкой за всю историю лиги.

ТОП. Овечкин выиграл главный матч в карьере

Этот финал Кубка Стэнли – самый сказочный в истории НХЛ. "Вегас", собранный меньше года назад, который ставил целью лишь через пару-тройку лет хотя бы пробиться в плей-офф, с ходу разнесла всю Западную конференции в щепки. Но сюжет "Востока" пусть и менее сенсационен, но ничуть не уступает по драматизму. И как приятно, что в главных героях россияне.

АНОНС. Сергей Фурсенко: "Имя нового тренера "Зенита" узнаете на следующей неделе"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что клуб объявит имя нового главного тренера уже на следующей неделе. Как ранее сообщал "СЭ", "Зенит" рассматривает кандидатуры итальянца Маурицио Сарри и Сергея Семака. В общем, осталось недолго.

ФИНАЛ. Файзулин – максимально откровенно о травме, карьере и "Зените"

Первое большое интервью бывшего полузащитника "Зенита" и сборной России за много лет, в котором он подробно рассказывает о том, сколько операций пережил в последние годы, почему работа с Сергеем Горлуковичем напоминала армию, и на что похожи жареные пираньи.

КРУТО! Фотосессия сборной перед ЧМ-2018

Сборная России ровела официальную фотосессию для ФИФА перед чемпионатом мира-2018. Получились крутые снимки, которые дарят позитив. Видно, что в команде Станислава Черчесова отличная атмосфера.

ЗВЕЗДЫ. Шарапова – за Сереной, Медведева – после Загитовой

Американская теннисистка Серена Уильямс возглавила рейтинг самых популярных спортсменок 2018 года по версии ESPN. Второе место у Марии Шараповой, третье – у Винус Уильямс. В рейтинге из 25 спортсменок, кроме Шараповой, еще две россиянки – фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева. Олимпийскую чемпионку Пхенчхана по фигурному катанию поставили на 20-е место, серебряного призера – на 22-е. Красивый рейтинг.

ЧЕМПИОН. Александр Зубков: "Кто-то пытается вылить на меня грязь без доказательств"

Накануне стало известно, что призер чемпионата Европы-1988, участник Альбервиля-1992 Алексей Головин подал в заявления в прокуратуры Краснодарского края и Басманного района Москвы на знаменосца Сочи-2014. Правда, сложно понять, какие претензии Головин имеет к Зубкову. За разъяснением мы обратились к самому главе ФБР.

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