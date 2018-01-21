Эксклюзивный Рауш, неудача Шипулина, дебют Габулова

ЭКСКЛЮЗИВ. "В Германии наигрался". Константин Рауш объясняет, почему решил вернуться в Россию
Новичок "Динамо" Константин Рауш в интервью "СЭ" рассказал, по какой причине в 27 лет сменил бундеслигу на РФПЛ.
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В заключительной гонке этапа Кубка мира очередную победу одержал француз Мартен Фуркад.
ДЕБЮТ. "Брюгге" вырвал ничью в первом матче Габулова
В матче 22-го тура чемпионата Бельгии "Антверпен" дома сыграл вничью с "Брюгге" - 2:2. Хозяева после первого тайма вели со счетом 2:0 - отличились защитник Матеус и нападающий Уильям Овусу.
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Алина Загитова выиграла чемпионат Европы. Евгения Медведева – вторая.
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