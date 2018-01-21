Эксклюзивный Рауш, неудача Шипулина, дебют Габулова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 21 января.

ЭКСКЛЮЗИВ. "В Германии наигрался". Константин Рауш объясняет, почему решил вернуться в Россию

Новичок "Динамо" Константин Рауш в интервью "СЭ" рассказал, по какой причине в 27 лет сменил бундеслигу на РФПЛ.

НЕУДАЧА. Фуркад победил, Шипулин – разочаровал

В заключительной гонке этапа Кубка мира очередную победу одержал француз Мартен Фуркад.

ДЕБЮТ. "Брюгге" вырвал ничью в первом матче Габулова

В матче 22-го тура чемпионата Бельгии "Антверпен" дома сыграл вничью с "Брюгге" - 2:2. Хозяева после первого тайма вели со счетом 2:0 - отличились защитник Матеус и нападающий Уильям Овусу.

РОКИРОВКА. Загитова обыграла Медведеву

Алина Загитова выиграла чемпионат Европы. Евгения Медведева – вторая.

ИНТЕРВЬЮ. Роман Павлюченко: "На месте Смолова не пошел бы ни в "Зенит", ни в "Спартак"

Именитый форвард пока не собирается заканчивать.

ИНТРИГА. Промес и "Саутгемптон". Реален ли трансфер?

Рассказываем о вариантах развития событий.

ЕВРОПА. Черышев забивает и обгоняет "Реал", Зинченко в старте "Манчестер Сити"

"СЭ" рассказывает о главных субботних матчах в европейских чемпионатах.