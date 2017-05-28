20:00 | Вечерний "СЭ"

Эксклюзивный Фурсенко, Хабаровск – в РФПЛ и большая победа Макаровой

Сергей ФУРСЕНКО. Фото Максим МАКСИМОВ, "СЭ"
Сергей ФУРСЕНКО. Фото Максим МАКСИМОВ, "СЭ"
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Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 28 мая.

ЭКСКЛЮЗИВ. Сергей Фурсенко: "Трансферная кампания "Зенита" будет агрессивной"
В пятницу Сергей Фурсенко был назначен новым генеральным директором "Зенита". На следующий день он дал интервью главному редактору "СЭ" Максиму МАКСИМОВУ.

СЕНСАЦИЯ. "СКА-Хабаровск" впервые в истории вышел в премьер-лигу
"СКА-Хабаровск" в серии пенальти одолел на выезде "Оренбург" в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге. Первая встреча между этими командами завершилась вничью – 0:0. С тем же счетом закончилось основное и дополнительное время игры в Оренбурге. Фатальный промах в серии одиннадцатиметровых допустил Андрей Малых. Армейцы впервые в своей истории пробились в премьер-лигу. В ФНЛ они по итогам сезона финишировали четвертыми, а "Оренбург" занял 13-е место в элитном дивизионе. В другом стыковом матче "Арсенал" добился необходимого результата и сохранил место в РФПЛ.

ПОБЕДА! Суперсенсация от СуперМакаровой
Отправив в декретный отпуск Серену Уильямс, женский теннис потерял свою главную звезду, но приобрел нечто не менее важное – интригу. Теперь победительницей турнира, даже самого престижного, может стать, пожалуй, любая спортсменка из топ-15. И сегодня россиянка Екатерина Макарова в первом круге Roland Garros обыграла первую ракетку мира немку Ангелик Кербер 6:2, 6:2.

ПОРАЖЕНИЕ. Чудинов vs Гроувз. Внезапная смерть
Федор Чудинов проиграл бой за титул чемпиона WBA в суперсреднем весе Джорджу Гроувзу. Андрей БАЗДРЕВ подводит неутешительный итог поединка. Что теперь будет с карьерой Чудинова?..

СБОРНАЯ. "Сейчас мы с Комбариком покажем"
Сборная России продолжает готовиться к Кубку конфедераций на сборе в Австрии. Сегодня спецкоры "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и Гоша ЧЕРНОВ внимательно записывали за главным тренером команды. И напор и страсть Станислава Черчесова впечатляют.

ПРОГНОЗ. Владислав Радимов: "Спартак" станет чемпионом спустя 16 лет"
Продолжаем публикацию интервью, посвященных итогам сезона. Сегодня специально для "СЭ" их подвел бывший полузащитник "Зенита" и сборной России, а сейчас главный тренер второй команды сине-бело-голубых.

ИНТРИГА. Кого "Барса" выберет тренером?
В понедельник "Барселона" объявит имя нового главного тренера команды. "СЭ" вспоминает тех, кого называли главными кандидатами на роль преемника Луиса Энрике.

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