Эксклюзивный Федун, победа ЦСКА и судьба Овечкина

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 12 мая.

БОМБА! Леонид Федун: "Тренер – это не 10 процентов, а все 100!"

"Спартак" в минувшем туре впервые за 16 лет завоевал чемпионский титул. В четверг владелец красно-белых принял у себя журналистов "СЭ" и дал большое развернутое интервью. Вчера мы опубликовали часть разговора, сегодня перед вами – полная версия. И она огненная. Все актуальные вопросы про Дзюбу, Бердыева, Промеса, Карреру и остальных заданы.

ПОБЕДА. ЦСКА разгромил "Арсенал"

ЦСКА в матче 28-го тура ожидаемо победил на своем поле "Арсенал" (3:0) и продолжил удерживать вторую строчку в турнирной таблице, которая позволяет команде выступить в Лиге чемпионов-2017/18. Чем ответит "Зенит"?

ОГОНЬ! Как "Спартак" чествовали на Урале (ВИДЕО)

Корреспондент "СЭ" стал свидетелем красочного прибытия чемпиона России в отель перед гостевым матчем с "Амкаром". Куча яркого видео, непередаваемые эмоции. Наслаждайтесь!

АНАЛИЗ. "Вашингтон": что дальше?

Из года в год одно и то же. Даже два подряд "Президентс Трофи" ничего не изменили. "Вашингтон" в плей-офф предстает настолько хрупким, насколько это вообще возможно. И дальше, похоже, "Столичных" ждут смутные времена. Игорь ЕРОНКО рассказывает, кого в команде Александра Овечкина не будет в следующем сезоне.

СБОРНАЯ. Шпионы, вон!

Обозреватель "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК побывал на тренировке сборной России перед игрой со словаками. И в нашей национальной команде уже есть изменения в составе – дозаявлен Валерий Ничушкин, а Сергей Мозякин занятие пропустил. В общем, день сборной во всех деталях.

СЛУХ. Дани Алвес для "Спартака"

Красно-белые интересуются правым защитником "Торино" и сборной Италии Давидом Дзаппакостой . "СЭ" рассказывает о 24-летнем игроке, который прошел через систему "Аталанты" – клуба, где много лет выступал Массимо Каррера. Кроме того, главный тренер "Спартака" успел пересечься с Дзаппакостой в сборной перед Euro-2016.

ФИНАЛ. "МЮ" vs "Аякс": проверено "Ростовом"

В стокгольмском финале Лиги Европы 24 мая встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Аякс". При любом исходе список победителей евротурнира номер два пополнит клуб с богатой историей. Обозреватель "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ комментирует успех клубов, которые в этом евросезоне конкурировали с Курбаном Бердыевым.