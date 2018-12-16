Эксклюзивные итоги года от Черчесова, матч-рекорд России в хоккее и новый скандал в русском биатлоне

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 16 декабря.

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ. Интервью Черчесова: ЧМ-2018, Дзюба, Чалов, "Спартак", критика, Дудь

Главный тренер сборной России в эксклюзивном интервью "СЭ" подвел итоги года. Обязательно к прочтению.

БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ. История в Санкт-Петербурге

Сборная России в заключительном матче Кубка Первого канала-2018 сошлась с Финляндией на "Газпром-арене" на Крестовском острове Санкт-Петербурга. Трансформировавшийся футбольный стадион "Зенита" собрал аншлаг и позволил установить рекорд посещаемости на хоккее в нашей стране стране – 71 381 зритель (81 тысяча – с учетом концерта). Видеотрансляция игры – здесь, матч-центр – здесь, что окружает событие в режиме онлайн – здесь.

ЗВЕЗДА. Лучшая серия Овечкина за 13 лет в НХЛ

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в очередной игре регулярного чемпионата забросил 29-ю шайбу в сезоне и продлил результативную серию до 14 матчей. В 33 года он продолжает творить чудеса. Евгений Кузнецов с этим согласен. В интервью "СЭ" он говорит о величии капитана (и своем скромном месте в истории).

ВОЗВРАЩЕНИЕ. Аршавин – в "Зените". В новом статусе

Бывший нападающий петербургской команды всего месяц назад завершил футбольную карьеру, а с 1 января сменит род деятельности. Он снова в "Зените", но не в качестве игрока, а в структуре клуба и возглавит международный проект.

ПОВОРОТ. "Он выглядел, как бомж": Саенко прогорел в Африке

Роман Павлюченко вспомнил, как Ивана Саенко кинули с бизнесом на Черном континенте. По его словам, бывший полузащитник "Нюрнберга", "Спартака" и сборной России еще недавно был похож на лицо без определенного места жительства.

БИАТЛОН. Бабиков изгнан с Кубка мира

В сборной России по биатлону – новый скандал. Антон Бабиков не приехал выступать в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. В информационное пространство эти разборки вышли не очень красиво.

ЭСТАФЕТА. Мужчины – пятые, женщины – четвертые

Без не приехавшего Бабикова, заболевшего Евгения Гараничева и готовящегося к возвращению Антона Шипулина мужская эстафетная команда России стала в Хохфильцине пятой. У наших женщин – тоже обидный результат, четвертое место.

ГАНДБОЛ. Россия в шаге от исторического золота

В воскресенье на чемпионате Европы по гандболу среди женщин в Париже – финал между сборными России и Франции. Команда Евгения Трефилова может впервые в истории взять золото Евро. "СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча Россия – Франция.

ЛЫЖИ. Белов зажигает перед "Тур де ски". Устюгов осторожничает

Индивидуальная гонка в Давосе завершилась первой в карьере победой Евгения Белова на этапах Кубка мира. Еще одним важным событием старта стало возвращение на кубковую лыжню Сергея Устюгова.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Наталья Бестемьянова: "Уехав из России, Медведева совершила единственно правильный поступок"

Олимпийская чемпионка стала гостьей "СЭ". И ответила на острые вопросы о том, что происходит в нашем фигурном катании. По персоналиям звезд и о агрессии болельщиков в соцсетях в том числе.

БОЙ. Американец угрожал Хабибу, но все закончилось полным провалом

Кевин Ли очень хотел подраться с Хабибом Нурмагомедовым. Но на турнире UFC on Fox 31 американец проиграл соотечественнику Элу Яквинте, в бою с которым в апреле 2018 года дагестанец стал чемпионом UFC. Теперь Яквинта бросает вызов другой жертве россиянина – самому Конору Макгрегору.

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