Эксклюзив с Селиховым, фиаско ЦСКА и рассказ о жизни Романа Еременко

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 19 октября.

ЭКСКЛЮЗИВ. Александр Селихов: "Крун-Дели пробил – а я отстегнул руку"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов после травмы Артема Реброва стал безоговорочно первым номером команды и выдал потрясающую игру в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" (5:1). Спустя некоторое время он дал большое интервью обозревателю "СЭ" Сергею ЕГОРОВУ. В нем он рассказал, какая атмосфера была в раздевалке после встречи с андалусийцами, о шансах на плей-офф главного клубного турнира Европы и желании играть в сборной России.

ФИАСКО. ЦСКА: полный ноль

Не удается пока нашим чемпионам "выстрелить дуплетом". Выиграл ЦСКА в Лиссабоне – "Спартак" не поддержал, подкачал в Мариборе. Под натиском англичан красно-белые выстояли, красно-синие – рухнули. И вот опять рассинхронизация. Понятно было, что повторить выдающийся результат матча земляков с "Севильей" армейцам вряд ли удастся, но и настолько невнятного, тягостного, вяжущего футбола и такого шапито в обороне на последних минутах от них тоже никто не ждал.

ИССЛЕДОВАНИЕ. "Зенит" распространяет бесплатные билеты. Почему это нормально

Как работает билетная программа петербургского клуба? Как сине-бело-голубым удается собирать более 45 тысяч болельщиков на таких матчах, как с "Арсеналом"? Какая часть зрителей проходит на трибуны стадиона "Санкт-Петербург" бесплатно? Ответы – в нашем материале.

ВОСПОМИНАНИЯ. Эрик Хаген: "В 2007-м вся Россия мечтала о победе "Зенита". И мы ее осчастливили"

Норвежский экс-легионер сине-бело-голубых в эксклюзивном интервью рассказал, чем сейчас занимается, вспомнил, как питерский клуб праздновал свою первую победу в чемпионате России, и объяснил, почему не любит Дика Адвоката.

АНТИГЕРОЙ. "Роман как брошенка". Алексей Еременко рассказал, как живет брат, экс-полузащитник ЦСКА

Еременко – футбольная семья. Отец, Алексей, за карьеру сменил множество клубов, в числе которых были московские "Спартак", "Динамо" и "Торпедо". Сейчас 53-летний специалист возглавляет армянский "Пюник". Старший из братьев, тоже Алексей, известен по выступлениям за "Сатурн" и сборную Финляндии. Самый младший – Сергей, сейчас играет в молодежной команде "Базеля". Ну а историю среднего брата, Романа, все прекрасно знают – в ЦСКА полузащитник был на ведущих ролях, пока его осенью прошлого года не отстранили от футбольной деятельности на два года за употребление кокаина. Со страшим братом мы поговорили вчера после матча Юношеской лиги УЕФА между ЦСКА и "Базелем".

СЧАСТЛИВЧИК. "У меня сразу отнялись ноги". Судья чудом избежал перелома позвоночника

Линейный арбитр КХЛ Дмитрий Голяк не смог закончить матч "Локомотив" – "Северсталь" – ему в спину попала шайба. О том, что было дальше, вспоминает он сам.

ЭТО ХОККЕЙ. Драка игроков "Автомобилиста". Что произошло?

Во время отработки выходов "3 в 2" защитник Николай Тимашов в рамках правил жестко встретил плечо в плечо своего партнера по "Автомобилисту" Тэйлора Бека. Канадцу это не понравилось, и он решил выяснить отношения, сбросив хоккейные краги и став зачинщиком. Тимашов поединок принял и оказался в нем сильнее. При обследовании хоккеиста Бека по окончании тренировки был диагностирован перелом орбитальной кости. Ориентировочные сроки восстановления – около месяца. Каких теперь ждать санкций?

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