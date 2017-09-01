Эдер круче Дзюбы, масштабные итоги трансферной кампании и чемпионство "Зенита"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 1 сентября.

ЗНАКОМСТВО. Эдер: "Фанаты "Локо" ждали Дзюбу? Я докажу, что круче!"

Автор победного гола сборной Португалии в финале Euro-2016 в интервью "СЭ" рассказал, почему выбрал "Локомотив". Московский клуб арендовал 29-летнего форварда у "Лилля" сроком на один сезон с правом последующего выкупа. Удивительный футболист приехал в РФПЛ.

КОЛОНКА КАЗАКОВА. Почему слухов было больше, чем трансферов

Известный комментатор в своей авторской колонке для "СЭ" выделяет главные тенденции завершившейся заявочной кампании российских клубов. Есть из-за чего переживать, РФПЛ становится лигой эконом-класса.

ИТОГ. "Спартак" успел. Дзюба – нет

Вчера, за 13 часов до закрытия трансферного окна, чемпионы России объявили о подписании контракта с 22-летним бразильским нападающим Педро Рошей, который, как и несостоявшийся новичок красно-белых Луан, защищал цвета "Гремиу". Эта новость стала главной для российского футбола в последний день лета.

ГЕГЕМОН. "Зенит" – Мейвезер. Остальные – Макгрегор

"СЭ" подводит итоги впечатляющей трансферной кампании "Зенита". Это было похоже на бой между Мейвезером и Макгрегором, где Флойдом был "Зенит", а Конором – все остальные клубы премьер-лиги. Исход понятен еще в первом раунде, но заканчивать так быстро просто неприлично, поэтому обеим сторонам пришлось пробыть на ринге подобающее количество времени.

ВОПРОС. Чем "Динамо" лучше Анголы?

Сборная России могла провести матч не с "Динамо", а со сборной Анголы. Станиславу Черчесову такой вариант не понравился. Но так ли плоха африканская команда в сравнении с бело-голубыми?

ШОК. Сумасшедшего не накажут за нападение на российского гонщика

Гонщик команды Katusha-Alpecin Максим Бельков отказался от преследования фаната, который столкнул россиянина в кювет на финишном подъеме 12-го этапа многодневки "Вуэльта Испания". Рассказываем, как такое могло случиться. Жуткая история.

СРАВНЕНИЕ. Откат "Спартака", прорыв Кокорина. Рейтинг старта чемпионата-2017/18

Подводим итоги первых восьми туров премьер-лиги на основании сравнения результатов команд и футболистов с таким же отрезком турнира годичной давности. Очень много любопытных изменений.

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